Примут ли моего робота? - страница 2
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не пролез чужой скомпил)
не пролез чужой скомпил)
Наверное нужно запятые расставить)
В смысле?
Вы уж потрудитесь с правилами, Маркету очень нужен ваш прибыльный робот
Вы уж потрудитесь с правилами, Маркету очень нужен ваш прибыльный робот
Зависть проснулась?
надо бы сперва отчет глянуть, может и зависть проснется
надо бы сперва отчет глянуть, может и зависть проснется
надо бы сперва отчет глянуть, может и зависть проснется
И зачем у вас Автоторговля выключена. А говорили что он работает на VPS.
Чтобы показать результаты этого счета, надо создавать соответствующий сигнал.
И зачем у вас Автоторговля выключена. А говорили что он работает на VPS.
Чтобы показать результаты этого счета, надо создавать соответствующий сигнал.