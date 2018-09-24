Примут ли моего робота? - страница 2

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не пролез чужой скомпил)
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Fast528:
не пролез чужой скомпил)
В смысле?
 
Fast528:
не пролез чужой скомпил)

Наверное нужно запятые расставить)

 
Sprut112:
В смысле?

Вы уж потрудитесь с правилами, Маркету очень нужен ваш прибыльный робот

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Fast528:

Вы уж потрудитесь с правилами, Маркету очень нужен ваш прибыльный робот

Зависть проснулась?
 
Sprut112:
Зависть проснулась?

надо бы сперва отчет глянуть, может и зависть проснется

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Fast528:

надо бы сперва отчет глянуть, может и зависть проснется

Да без проблем
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Fast528:

надо бы сперва отчет глянуть, может и зависть проснется

История
 
Sprut112:

И зачем у вас Автоторговля выключена. А говорили что он работает на VPS.

Чтобы показать результаты этого счета, надо создавать соответствующий сигнал.

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Petros Shatakhtsyan:

И зачем у вас Автоторговля выключена. А говорили что он работает на VPS.

Чтобы показать результаты этого счета, надо создавать соответствующий сигнал.

Причём здесь автоторговля в терминале и VPS) Вы вообще ни в теме. Робот торгует на сервере , а терминал я раз в неделю открываю. 
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