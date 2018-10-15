Движение евро в 5 утра по итогам заседания евросовета.

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Всем доброго дня. Изучал аналитику по евре и обнаружил следующее:
29-го июня евро двинулась в 5 утра. Читаю новости - в этот день заседание евросовета. Читаю аналитику - евро резко вырос после того как лидеры пришли к соглашению по иммиграции

Лидеры начинают заседания так рано?

В новостях обычно никогда не пишут во сколько начинаются заседания евросовета, саммиты еврогруппы и т.д. Приходится вырубать торговлю на весь день. Есть какой-нибудь способ узнать во сколько они начинают заседать и во сколько заканчивают?

Евро резко вырос после того, как лидеры ЕС достигли соглашения по вопросам иммиграции
Евро резко вырос после того, как лидеры ЕС достигли соглашения по вопросам иммиграции
  • www.teletrade.ru
Лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по миграционному кризису по итогам саммита в Брюсселе. Об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск в своём Twitter. Как уточняется, о достижении соглашения также сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. «Сделка по миграции достигнута», - отметил он в Twitter. Ранее Италия...
 
Reactor555:

Всем доброго дня. Изучал аналитику по евре и обнаружил следующее:
29-го июня евро двинулась в 5 утра. Читаю новости - в этот день заседание евросовета. Читаю аналитику - евро резко вырос после того как лидеры пришли к соглашению по иммиграции

Лидеры начинают заседания так рано?

В новостях обычно никогда не пишут во сколько начинаются заседания евросовета, саммиты еврогруппы и т.д. Приходится вырубать торговлю на весь день. Есть какой-нибудь способ узнать во сколько они начинают заседать и во сколько заканчивают?

В 10 +/- по Лондону, простой способ на картинке, mt5 рисует значки новостей на графиках.

news 28-29

 
На рынок посмотрите. Желательно понимать процесс, на котором пытаешься заработать. 
 
Скорее заканчивают поздно. 3-го октября была аналогичная фигня.
 
secret:
Скорее заканчивают поздно. 3-го октября была аналогичная фигня.

Так если до обеда закончить, то халявного обеда с ужином не будет, а вечерком еще и фуршет с шампусиком - там тоже люди.)))

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