Движение евро в 5 утра по итогам заседания евросовета.
Всем доброго дня. Изучал аналитику по евре и обнаружил следующее:
29-го июня евро двинулась в 5 утра. Читаю новости - в этот день заседание евросовета. Читаю аналитику - евро резко вырос после того как лидеры пришли к соглашению по иммиграции
Лидеры начинают заседания так рано?
В новостях обычно никогда не пишут во сколько начинаются заседания евросовета, саммиты еврогруппы и т.д. Приходится вырубать торговлю на весь день. Есть какой-нибудь способ узнать во сколько они начинают заседать и во сколько заканчивают?
В 10 +/- по Лондону, простой способ на картинке, mt5 рисует значки новостей на графиках.
Скорее заканчивают поздно. 3-го октября была аналогичная фигня.
Так если до обеда закончить, то халявного обеда с ужином не будет, а вечерком еще и фуршет с шампусиком - там тоже люди.)))
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Всем доброго дня. Изучал аналитику по евре и обнаружил следующее:
29-го июня евро двинулась в 5 утра. Читаю новости - в этот день заседание евросовета. Читаю аналитику - евро резко вырос после того как лидеры пришли к соглашению по иммиграции
Лидеры начинают заседания так рано?
В новостях обычно никогда не пишут во сколько начинаются заседания евросовета, саммиты еврогруппы и т.д. Приходится вырубать торговлю на весь день. Есть какой-нибудь способ узнать во сколько они начинают заседать и во сколько заканчивают?