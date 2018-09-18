Непонятная ошибка валидатора

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Здравствуйте. Ребята, кто сталкивался с такой ошибкой в валидаторе "Tester stopped" - тестер остановился?


 
В коде не используете команду выгрузки эксперта (ExpertRemove)?
 
Vladimir Karputov:
В коде не используете команду выгрузки эксперта (ExpertRemove)?

Нет.


 
Со второго раза прошло. Глюк.
 
вроде если больше получаса тест идёт - то это очень медленно и считается ошибкой или крит типа деления на ноль или выход за пределы массива
 
Aleksey Semenov:
вроде если больше получаса тест идёт - то это очень медленно и считается ошибкой или крит типа деления на ноль или выход за пределы массива

Со второго раза минут за 5 отработал. Непонятно. Ну ладно, фиг с ним. Главное, что все нормально.

 
Evgeniy Zhdan:

Со второго раза минут за 5 отработал. Непонятно. Ну ладно, фиг с ним. Главное, что все нормально.


у меня сегодня тоже самое было с копиром - он сделки вообще не совершает. пол часа первый тест с ошибкой too long time

запустил тот же файл второй раз и все нормально. 

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