Все прибыльные ТС одинаковы, или все прибыльные ТС разные?

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а что если все прибыльные счета используют одну и ту же тему?



 
danminin:

а что если все прибыльные счета используют одну и ту же тему?




а также один и тот же компьютер? 

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У меня есть нейросетевик, прибыльный, ставлю его на два счета с одинаковыми условиями, у одного и того же брокера, на одном и том же впс, на два одинаковых графика, с одним и тем же настройками и он выдаёт два абсолютно разных графика баланса, но оба в плюс.

Ответ на вопрос:

Все прибыльные тс - разные
 

Все прибыльные тс похожи друг на друга, но каждая убыточная тс убыточна по-своему. (с)

 
хорошо, что нету пункта "на рынке нету закономерностей", нужно смотреть оптимистично
[Удален]  
"Все прибыльные ТС одинаковы, или все прибыльные ТС разные?"

Произведём подстановку:  "прибыльная ТС ===> человек"

Все человеки одинаковы, или все человеки разные?

По крайней мере, в одном все человеки одинаковы -- все человеки смертны.

Но только ли смертностью определяется одинаковость человеков?

;))))

 

Все счастливые семьи похожи друг на друга,  каждая несчасная семья несчастна по-своему.

Произведём подстановку: 

Все прибыльные ТС похожи друг на друга, все убыточные ТС убыточны по своему.)

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