Все прибыльные ТС одинаковы, или все прибыльные ТС разные?
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а что если все прибыльные счета используют одну и ту же тему?
danminin:
а что если все прибыльные счета используют одну и ту же тему?
а также один и тот же компьютер?
У меня есть нейросетевик, прибыльный, ставлю его на два счета с одинаковыми условиями, у одного и того же брокера, на одном и том же впс, на два одинаковых графика, с одним и тем же настройками и он выдаёт два абсолютно разных графика баланса, но оба в плюс.
Ответ на вопрос:
Все прибыльные тс - разные
Все прибыльные тс похожи друг на друга, но каждая убыточная тс убыточна по-своему. (с)
хорошо, что нету пункта "на рынке нету закономерностей", нужно смотреть оптимистично
"Все прибыльные ТС одинаковы, или все прибыльные ТС разные?"
Произведём подстановку: "прибыльная ТС ===> человек"
Все человеки одинаковы, или все человеки разные?
По крайней мере, в одном все человеки одинаковы -- все человеки смертны.
Но только ли смертностью определяется одинаковость человеков?
;))))
Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчасная семья несчастна по-своему.
Произведём подстановку:
Все прибыльные ТС похожи друг на друга, все убыточные ТС убыточны по своему.)
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