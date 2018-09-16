Насколько корректно работает тестер стратегий при депозите не в USD?
Есть ряд Российских брокеров с депозитом в рублях, у многих других брокеров можно открывать депозиты в EUR, AUD и прочих валютах.
Собственно отсюда два основных вопроса:
1. Насколько корректно тестер стратегий работает с такими депозитами?
2. Насколько корректно тестер работает, если например депозит в рублях, а в тестере в качестве валюты выбраны евро?
Какие известны тонкости и подводные камни при таких ситуациях?
Насколько тестер является мультивалютным в плане валют депозита?
Не совсем понятны опасения, суть в чем, ведь бот будет работать на валютных катеровках, собственно по которым ты его оптимизируешь, следовательно влияние на логику бота после оптимизации по какой либо валюте при условии что депо в рублях, по моему мнению не окажет никакого, тут только вопрос как брокер будет конвертировать лот(при открытии и закрытии). Если бот скальперный, то может по итогу при конвертации сделки будут убыточными
Не совсем понятны опасения, суть в чем, ведь бот будет работать на валютных катеровках, собственно по которым ты его оптимизируешь, следовательно влияние на логику бота после оптимизации по какой либо валюте при условии что депо в рублях, по моему мнению не окажет никакого, тут только вопрос как брокер будет конвертировать лот(при открытии и закрытии).
При депозитах не в долларе тестер пытается подгружать множество связанных инструментов. Есть опасения что тут будут многочисленные нестыковки.
Например при тестировании простейшего советника по инструменту EURGBP на рублёвом депозите подгружаются 5 инструментов и не все из них удачно.
На скрине видно, что инструмент EURUSD в обзоре рынка появился, но котировок по нему нет.
При депозитах не в долларе тестер пытается подгружать множество связанных инструментов. Есть опасения что тут будут многочисленные нестыковки.
Например при тестировании простейшего советника по инструменту EURGBP на рублёвом депозите подгружаются 5 инструментов и не все из них удачно.
На скрине видно, что инструмент EURUSD в обзоре рынка появился, но котировок по нему нет.
При работе на руб-счёте идет конвертация, поэтому используется мажоры фунта и евро, ну и соответственно сам рубль к доллару
При работе на руб-счёте идет конвертация, поэтому используется мажоры фунта и евро, ну и соответственно сам рубль к доллару
Какие именно инструменты подгружаются - это понятно и вопросов не вызывает.
Вопросы возникают по поводу корректности подгрузки котировок требующихся для конвертации или даже их неподгрузки вовсе.
Какие именно инструменты подгружаются - это понятно и вопросов не вызывает.
Вопросы возникают по поводу корректности подгрузки котировок требующихся для конвертации или даже их неподгрузки вовсе.
Да, такое случается, и довольно постоянно.
Я у себя в OnInit() прописал вот такую конструкцию, и сейчас история всегда загружается корректно:
// Потрогаем символ в тестере,иначе не грузит историю if(TESTER) iClose(SymbTrade[i],PERIOD_CURRENT,1);
Как это использовать в вашем случае - нужно подумать, у меня символы прописаны в массиве
Да, такое случается, и довольно постоянно.
Я у себя в OnInit() прописал вот такую конструкцию, и сейчас история всегда загружается корректно:
Как это использовать в вашем случае - нужно подумать, у меня символы прописаны в массиве
Спасибо!
Способ странный, но его применение помогло. Теперь котировки считываются.
Причём не CopyTicks(), не CopyRates() не помогало, а iClose() помогло.
И даже не обязательно в OnInit().
Спасибо!
Способ странный, но его применение помогло. Теперь котировки считываются.
Причём не CopyTicks(), не CopyRates() не помогало, а iClose() помогло.
И даже не обязательно в OnInit().
Его в OnInit хватает, чтоб не насиловать тестер.
Его в OnInit хватает, чтоб не насиловать тестер.
Да, так тоже вполне работает, логику советника только подправлять придется.
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Есть ряд Российских брокеров с депозитом в рублях, у многих других брокеров можно открывать депозиты в EUR, AUD и прочих валютах.
Собственно отсюда два основных вопроса:
1. Насколько корректно тестер стратегий работает с такими депозитами?
2. Насколько корректно тестер работает, если например депозит в рублях, а в тестере в качестве валюты выбраны евро?
Какие известны тонкости и подводные камни при таких ситуациях?
Насколько тестер является мультивалютным в плане валют депозита?