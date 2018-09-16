Насколько корректно работает тестер стратегий при депозите не в USD?

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Есть ряд Российских брокеров с депозитом в рублях, у многих других брокеров можно открывать депозиты в EUR, AUD и прочих валютах.

Собственно отсюда два основных вопроса:

1. Насколько корректно тестер стратегий работает с такими депозитами?

2. Насколько корректно тестер работает, если например депозит в рублях, а в тестере в качестве валюты выбраны евро?

Какие известны тонкости и подводные камни при таких ситуациях?

Насколько тестер является мультивалютным в плане валют депозита?

 
Natalja Romancheva:

Есть ряд Российских брокеров с депозитом в рублях, у многих других брокеров можно открывать депозиты в EUR, AUD и прочих валютах.

Собственно отсюда два основных вопроса:

1. Насколько корректно тестер стратегий работает с такими депозитами?

2. Насколько корректно тестер работает, если например депозит в рублях, а в тестере в качестве валюты выбраны евро?

Какие известны тонкости и подводные камни при таких ситуациях?

Насколько тестер является мультивалютным в плане валют депозита?

Не совсем понятны опасения, суть в чем, ведь бот будет работать на валютных катеровках, собственно по которым ты его оптимизируешь, следовательно влияние на логику бота после оптимизации по какой либо валюте при условии что депо в рублях, по моему мнению не окажет никакого, тут только вопрос как брокер будет конвертировать лот(при открытии и закрытии). Если бот скальперный, то может по итогу при конвертации сделки будут убыточными

 
Чтобы не мучиться, я сразу перевожу депо в валюту и все.
 
Farkhat Guzairov:

Не совсем понятны опасения, суть в чем, ведь бот будет работать на валютных катеровках, собственно по которым ты его оптимизируешь, следовательно влияние на логику бота после оптимизации по какой либо валюте при условии что депо в рублях, по моему мнению не окажет никакого, тут только вопрос как брокер будет конвертировать лот(при открытии и закрытии).

При депозитах не в долларе тестер пытается подгружать множество связанных инструментов. Есть опасения что тут будут многочисленные нестыковки.

Тестер001

Например при тестировании простейшего советника по инструменту EURGBP на рублёвом депозите подгружаются 5 инструментов и не все из них удачно.

На скрине видно, что инструмент EURUSD в обзоре рынка появился, но котировок по нему нет.

 
Natalja Romancheva:

При депозитах не в долларе тестер пытается подгружать множество связанных инструментов. Есть опасения что тут будут многочисленные нестыковки.


Например при тестировании простейшего советника по инструменту EURGBP на рублёвом депозите подгружаются 5 инструментов и не все из них удачно.

На скрине видно, что инструмент EURUSD в обзоре рынка появился, но котировок по нему нет.

При работе на руб-счёте идет конвертация, поэтому используется мажоры фунта и евро, ну и соответственно сам рубль к доллару

 
Vitaly Muzichenko:

При работе на руб-счёте идет конвертация, поэтому используется мажоры фунта и евро, ну и соответственно сам рубль к доллару

Какие именно инструменты подгружаются - это понятно и вопросов не вызывает.

Вопросы возникают по поводу корректности подгрузки котировок требующихся для конвертации или даже их неподгрузки вовсе.

 
Natalja Romancheva:

Какие именно инструменты подгружаются - это понятно и вопросов не вызывает.

Вопросы возникают по поводу корректности подгрузки котировок требующихся для конвертации или даже их неподгрузки вовсе.

Да, такое случается, и довольно постоянно.

Я у себя в OnInit() прописал вот такую конструкцию, и сейчас история всегда загружается корректно:

  // Потрогаем символ в тестере,иначе не грузит историю
  if(TESTER) iClose(SymbTrade[i],PERIOD_CURRENT,1);

Как это использовать в вашем случае - нужно подумать, у меня символы прописаны в массиве

 
Vitaly Muzichenko:

Да, такое случается, и довольно постоянно.

Я у себя в OnInit() прописал вот такую конструкцию, и сейчас история всегда загружается корректно:

Как это использовать в вашем случае - нужно подумать, у меня символы прописаны в массиве

Спасибо!

Способ странный, но его применение помогло. Теперь котировки считываются.

Причём не CopyTicks(), не CopyRates() не помогало, а iClose() помогло.

И даже не обязательно в OnInit().

 
Natalja Romancheva:

Спасибо!

Способ странный, но его применение помогло. Теперь котировки считываются.

Причём не CopyTicks(), не CopyRates() не помогало, а iClose() помогло.

И даже не обязательно в OnInit().

Его в OnInit хватает, чтоб не насиловать тестер.

 
Vitaly Muzichenko:

Его в OnInit хватает, чтоб не насиловать тестер.

Да, так тоже вполне работает, логику советника только подправлять придется.

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