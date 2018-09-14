Требуется помощь добавить в советника код для защиты торговли помогите пожалуйста(

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Добрый день, есть исходный код советника, прощу пожалуйста помощи добавить туда защиту что бы он работал только на определенном заданном счёте.
Пробовал сделать по сайту https://www.mql5.com/ru/articles/1572&nbsp;
Но у меня ни как не получается выручите пожалуйста.
Вот я нашел готовый алгоритм но куда его вставить я не понимаю
#property copyright "Copyright © 2009, Sergey Kravchuk"
#property link      "http://forextools.com.ua"

int start()
{  
  string char[256]; int i;

  for (i = 0; i < 256; i++) char[i] = CharToStr(i);
  // номер счета на котором разрешено работать эксперту
  int    AllowedAccountNo = StrToInteger(/* 49153 */ char[52]+char[57]+char[49]+char[53]+char[51]); 
  string AllowedServer = /* UWC-Demo.com */ char[85]+char[87]+char[67]+char[45]+char[68]+
  char[101]+char[109]+char[111]+char[46]+char[99]+char[111]+char[109];

  if (AccountNumber() != AllowedAccountNo || AccountServer() != AllowedServer) 
  {
    Print("Вы не имеете права использовать этот скрипт!");
    return(1);
  }
  
  Print("Вы можете использовать этот скрипт!");
}
Защищайтесь, господа разработчики!
Защищайтесь, господа разработчики!
  • www.mql5.com
Вопросы защиты своей интеллектуальной собственности все еще остаются большой проблемой. В статье описаны основные принципы защиты разработок на MQL4, используя которые можно если не совсем побороть воровство результатов многодневного труда разработчика злоумышленником, то, по крайней мере, настолько усложнить вору его "труд", чтобы ему просто...
Файлы:
333.mq4  16 kb
 
helping123:
добавить туда защиту что бы он работал только на определенном заданном счёте
bool StopTrade = true;

void OnTick(){
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
//  привязка к конкретному торговому счету
  if(AccountNumber() != 555777){ 
     Comment("Invalid account... forex-time@mail.ru");
  if(StopTrade) Alert("Invalid account... forex-time@mail.ru"); StopTrade=false; return;}
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
helping123:
Подскажите пожалуйста, куда именно вставлять функцию int start()

Я код подправил под ваш, вместо старт теперь тик.
Сделайте как на скрине, № счёта замените на нужный, исправьте на свою электронку и передавайте советник в ex4


 
FXwin:

Что то с bool stoptrade, или я не так что то сделал, скорее что то с моим пониманием как это все делается(
 
helping123:

Что то с bool stoptrade, или я не так что то сделал, скорее что то с моим пониманием как это все делается(

ну а StopTrade то где?
невнимательность!

 
FXwin:

ну а StopTrade то где?


Сделал всё как у вас но все ровно на Stoptrade указывает(
 
helping123:

Сделал всё как у вас но все ровно на Stoptrade указывает(

Ааааа, оказывается он уже используется в коде
Тогда так

bool TradeStop = true;

void OnTick(){
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
//  привязка к конкретному торговому счету
  if(AccountNumber() != 555777){ 
     Comment("Invalid account... forex-time@mail.ru");
  if(TradeStop) Alert("Invalid account... forex-time@mail.ru"); TradeStop=false; return;}
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
helping123:

Сделал всё как у вас но все ровно на Stoptrade указывает(
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
//  привязка к конкретному торговому счету
  if(AccountNumber() != 555777)
  { 
     Comment("Invalid account... forex-time@mail.ru");
     ExpertRemove();
  }
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
И все. Не подходит счет удаляйте эксперта.
 
FXwin:

Ааааа, оказывается он уже используется в коде
Тогда так

Спасибо огромное! Вы очень помогли!)
 
У вас уже есть такая переменная StopTrade тип datetime
 
helping123:
Спасибо огромное! Вы очень помогли!)

Ну отлично, удачной торговли))

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