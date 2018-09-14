Требуется помощь добавить в советника код для защиты торговли помогите пожалуйста(
helping123:
добавить туда защиту что бы он работал только на определенном заданном счёте
добавить туда защиту что бы он работал только на определенном заданном счёте
bool StopTrade = true; void OnTick(){ //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ // привязка к конкретному торговому счету if(AccountNumber() != 555777){ Comment("Invalid account... forex-time@mail.ru"); if(StopTrade) Alert("Invalid account... forex-time@mail.ru"); StopTrade=false; return;} //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
helping123:
Что то с bool stoptrade, или я не так что то сделал, скорее что то с моим пониманием как это все делается(
Что то с bool stoptrade, или я не так что то сделал, скорее что то с моим пониманием как это все делается(
ну а StopTrade то где?
невнимательность!
helping123:
Сделал всё как у вас но все ровно на Stoptrade указывает(
Сделал всё как у вас но все ровно на Stoptrade указывает(
Ааааа, оказывается он уже используется в коде
Тогда так
bool TradeStop = true; void OnTick(){ //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ // привязка к конкретному торговому счету if(AccountNumber() != 555777){ Comment("Invalid account... forex-time@mail.ru"); if(TradeStop) Alert("Invalid account... forex-time@mail.ru"); TradeStop=false; return;} //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
helping123:
Сделал всё как у вас но все ровно на Stoptrade указывает(
Сделал всё как у вас но все ровно на Stoptrade указывает(
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ // привязка к конкретному торговому счету if(AccountNumber() != 555777) { Comment("Invalid account... forex-time@mail.ru"); ExpertRemove(); } //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+И все. Не подходит счет удаляйте эксперта.
FXwin:Спасибо огромное! Вы очень помогли!)
Ааааа, оказывается он уже используется в коде
Ааааа, оказывается он уже используется в коде
Тогда так
У вас уже есть такая переменная StopTrade тип datetime
helping123:
Спасибо огромное! Вы очень помогли!)
Спасибо огромное! Вы очень помогли!)
Ну отлично, удачной торговли))
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Пробовал сделать по сайту https://www.mql5.com/ru/articles/1572
Но у меня ни как не получается выручите пожалуйста.
Вот я нашел готовый алгоритм но куда его вставить я не понимаю