Собственные символы: проблема с добавлением истории
Заходишь в настройки символа и выставляешь точность ,у тебя должна стоять 8 или 9 , а стоит наверное 4 .
Хотя может проблема в чём то другом .
Но видно что у тебя округляется .
Во первых тебе сюда https://www.mql5.com/ru/docs/basis/variables и сюда https://www.mql5.com/ru/docs/convert и сюда https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/casting .
Ты вообще переменной типа double присвоил строковое значение .
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqlrates .
- www.mql5.com
Я вообще не пойму как оно у тебя работает .
Вот преобразование строки в тайм https://www.mql5.com/ru/docs/convert/stringtotime
- www.mql5.com
Я вообще не пойму как оно у тебя работает .
Вот преобразование строки в тайм https://www.mql5.com/ru/docs/convert/stringtotime
Благодарю за ответы. Учел все пожелания и нюансы.
В результате так:
В цена Open должно было записаться выделенное значение.
mrate[0].open = jv["result"][i]["o"].toDbl() ,а у тебя toStr() .
и остальное по аналогии .
Я тебе же все ссылки на доки дал .
mrate[0].open = jv["result"][i]["o"].toDbl() ,а у тебя toStr() .
и остальное по аналогии .
Я тебе же все ссылки на доки дал .
Использовал ваш вариант, но помогло.
Почему-то начиная со второй свечи всем полям (OHLC) записываются Close первой свечи. Однако из результатов Print видно, что данные для каждой свечи есть и в коде переменная mrate переопределяется. По видимому все логично. Что я делаю не так, это такой баг MT5?
Результат записи для пяти свечей:
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Добрый день! Пробую добавить исторические данные для собственного символа. Опустив все подробности имею следующие:
Исходный код
Получаем данные с биржи, форматируем, записываем в структуру.
Шаг 1. Ограничил цикл до одной итерации. Пробую записать данные для 1-й свечи
Имеем лог для 2018.09.02 10:09 свечи.
Строка "1: " - данные, которые получены от брокера.
Строка "2: " - данные, которые записываются в структуру.
Видно, что данные совпадают, записались корректно.
Шаг 2. Записываю данные для 2-й свечи.
Код при этом меняется на "for(int i = 1;i < 2; i++) {" (149 строка)
Имеем лог для 2018.09.02 10:16 свечи.
Строки "1: " и "2: " имеют аналогичный формат.
Видно, что данные для этой свечи (10:16) записались с несуществующими данными.
Open должен был быть "0.04047821" и т.д.
Подскажите понять, в чем дело и что делать?