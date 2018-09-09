Как сделать несколько гистограмм на один бар? - страница 2
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Заполнять буферы можете чем угодно. Здесь речь об отображении.
Канвас нужен для реализации того, что физически не возможно стандартными индикаторными примочками реализовать.
Я не о канвасе, а о сокращении и упрощении кода в случае не отображения МА. Будет или нет отображаться значение, а буфер надо заполнять чтобы он отображался в окне данных.
Самая интересная тема на форуме, Canvas - это круто! Спасибо.
Я не о канвасе, а о сокращении и упрощении кода в случае не отображения МА. Будет или нет отображаться значение, а буфер надо заполнять чтобы он отображался в окне данных.
Самая интересная тема на форуме, Canvas - это круто! Спасибо.
Спасибо за спасибо. :))
Проще будет в том смысле, как минимум, что не нужно писать вот эти шапки:
Спасибо за спасибо. :))
Проще будет в том смысле, как минимум, что не нужно писать вот эти шапки:
Ааа... Ну, это такая мелочь на которую я не обращаю внимания...
Вопрос: Для чего эта строка в кодеведь это свойство поумолчанию true.
Ааа... Ну, это такая мелочь на которую я не обращаю внимания...
Вопрос: Для чего эта строка в кодеведь это свойство поумолчанию true.
Это чтобы вернуть значение по умолчанию, т.к. в подключаемой библиотеке iCanvas.mqh стоит false. Зря наверное поставил там.
Спасибо, Николай. Никогда не пользовался канвой. Попробую. А можно гистограмму через канву выводить в отдельное окно, как осциллятор?
Вариант через канвас в первом приближении (реализовано только для макс. увеличения)
Даже собственные буферы для гистограмы по сути не нужны
желтым маркером выделено то, что непосредственно относится к рисованию трехцветной гистограммы
Artyom Trishkin 2018.09.09 10:48
А без рисуемых МА? И чтобы в окне данных были значения каждого столбца гистограммы, а не просто трёх скользящих?
Вывести значения в окно данных не сложно. Достаточно объявить индикаторные буферы без графического построения.
А можно гистограмму через канву выводить в отдельное окно, как осциллятор?
Да можно. Я уже исправил класс iCanvas для этого
Да можно. Я уже исправил класс iCanvas для этого
Спасибо большое, буду пробовать.