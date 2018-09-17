Как побороть ошибку Cannot find 'Add' in 'Test1.dll' ? - страница 4

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Yuriy Asaulenko:
Длл под нативный код. При чем здесь твой проект? Проверь, а потом MQL мучай.))
Пока функ-я Add не идет, которая вообще ни о чем.)
библиотеку какую качал?
 
Renat Akhtyamov:
библиотеку какую качал?
Я от таких длл отказался в пользу с++/cli.
Компа нет. Ищу с телефона статьи, кот тогда читал. Тишина полная.
Без компа, пожалуй, не скажу.
 
Renat Akhtyamov:
библиотеку какую качал?
Нашел, называется Unmanaged Export Nuget package
 
Yuriy Asaulenko:
Нашел, называется Unmanaged Export Nuget package

Она самая.

А в последние дни компилировал?

 
Renat Akhtyamov:

Она самая.

А в последние дни компилировал?

Компа нет. Да и отказался от этой методы. В итоге, неудобно с этим работать.
 
Yuriy Asaulenko:
Компа нет. Да и отказался от этой методы. В итоге, неудобно с этим работать.

уже пошла инфа, что по этой методе норм:

http://forum.hellroom.ru/index.php?topic=21309.0

Пишем Dll на C#
Пишем Dll на C#
  • forum.hellroom.ru
Всем привет! Очень давно я хотел найти способ написания . Мне удалось найти два видео урока на эту тему: Видео 1 Видео 2 Но я хочу описать данный метод в статье, т.к. видео на английском языке, и многим может быть не понятно. Для данной статьи я использовал Visual Studio 2015. Запускаем Visual Studio и создаём новый проект "Библиоткека...
 
Renat Akhtyamov:

уже пошла инфа, что по этой методе норм:

http://forum.hellroom.ru/index.php?topic=21309.0

Хотел сказать, для моих задач неудобно. А кому-то и самое оно.
 

Для 32-х разрядной МТ5 и МТ4 все работает нормально. DLL собирал по этой статье:

http://miac.volmed.org.ru/wiki/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85_dll

Для 64-х разрядной у меня не получается собрать качественную DLL ни по одной из вышеупомянутых инструкций.

//DLL собирается, но работает не очень хорошо. string из DLL возвращается китайскими иероглифами:


//Функция вызывается не та, т.е. не по названию. Если количество функций в библиотеке не равно 2-м, то вообще не работает. Кстати, вызывается первая, а считает вторая....

Может быть кто нибудь знает - где можно почитать о том как сделать DLL-ку на C# для МТ5 х64?

 
Здесь https://www.mql5.com/ru/articles/2895
Интеграция эксперта на MQL и базы данных (SQL Server, .NET и C#)
Интеграция эксперта на MQL и базы данных (SQL Server, .NET и C#)
  • www.mql5.com
Теперь перейдём к функциям. Для функций, которые будут экспортироваться для использования в MQL5, есть ограничения. Функции, как уже говорилось, должны быть статическими. Нельзя использовать шаблонные классы коллекций (пространство имён System.Collections.Generic). Компилироваться с ними всё будет хорошо, но на этапе исполнения могут...
 

Renat Akhtyamov:

Может быть кто нибудь знает - где можно почитать о том как сделать DLL-ку на C# для МТ5 х64?

Было бы понятнее, если бы вы показали, как объявлена функция на С# и MQL возвращающая иероглифы.

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