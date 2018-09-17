Как побороть ошибку Cannot find 'Add' in 'Test1.dll' ? - страница 4
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Длл под нативный код. При чем здесь твой проект? Проверь, а потом MQL мучай.))
библиотеку какую качал?
библиотеку какую качал?
Нашел, называется Unmanaged Export Nuget package
Она самая.
А в последние дни компилировал?
Она самая.
А в последние дни компилировал?
Компа нет. Да и отказался от этой методы. В итоге, неудобно с этим работать.
уже пошла инфа, что по этой методе норм:
http://forum.hellroom.ru/index.php?topic=21309.0
уже пошла инфа, что по этой методе норм:
http://forum.hellroom.ru/index.php?topic=21309.0
Для 32-х разрядной МТ5 и МТ4 все работает нормально. DLL собирал по этой статье:
http://miac.volmed.org.ru/wiki/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85_dll
Для 64-х разрядной у меня не получается собрать качественную DLL ни по одной из вышеупомянутых инструкций.
//DLL собирается, но работает не очень хорошо. string из DLL возвращается китайскими иероглифами:
//Функция вызывается не та, т.е. не по названию. Если количество функций в библиотеке не равно 2-м, то вообще не работает. Кстати, вызывается первая, а считает вторая....
Может быть кто нибудь знает - где можно почитать о том как сделать DLL-ку на C# для МТ5 х64?
Renat Akhtyamov:
Может быть кто нибудь знает - где можно почитать о том как сделать DLL-ку на C# для МТ5 х64?
Было бы понятнее, если бы вы показали, как объявлена функция на С# и MQL возвращающая иероглифы.