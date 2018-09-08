ЛЧИ - страница 2

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Sergey Vradiy:

При таких темпах вы комиссию больше заплатите, чем заработаете. Я как-то смотрел отчёты того же А. Беритца. Он совершил нескоко тысяч сделок, а заработал все лишь по 2-3 рубля на каждой из них, т.к. за вычетом комиссий больше и не получалось.

В ЛЧИ комиссия не учитывается.
 
Sergey Vradiy:

Такая ставка только в тотализаторах. Если трейдинг конкретно для этого чемпионата приравняли к азартным играм, тогда да, но вообще-то 13%. 

Похоже что все по закону.

ндфл 35

 
Dmitriy Skub:
В ЛЧИ комиссия не учитывается.

тоже смотрю и не понимаю. на реале же по другому работает, вижу что победители на молотили с каждой сделки по микрону

на реале уже давно бы в трубе был за счет комиссии

какой то бессмысленный чемпионат, просто привлекают внимание инвесторов что ли и трейдеров чтоб работать начинали а на реале пойдет комиссия и брокеры заработают 

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