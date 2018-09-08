ЛЧИ - страница 2
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При таких темпах вы комиссию больше заплатите, чем заработаете. Я как-то смотрел отчёты того же А. Беритца. Он совершил нескоко тысяч сделок, а заработал все лишь по 2-3 рубля на каждой из них, т.к. за вычетом комиссий больше и не получалось.
Такая ставка только в тотализаторах. Если трейдинг конкретно для этого чемпионата приравняли к азартным играм, тогда да, но вообще-то 13%.
Похоже что все по закону.
В ЛЧИ комиссия не учитывается.
тоже смотрю и не понимаю. на реале же по другому работает, вижу что победители на молотили с каждой сделки по микрону
на реале уже давно бы в трубе был за счет комиссии
какой то бессмысленный чемпионат, просто привлекают внимание инвесторов что ли и трейдеров чтоб работать начинали а на реале пойдет комиссия и брокеры заработают