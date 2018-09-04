Странно считается синтетический инструмент - не сходится с расчетом на калькуляторе

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Добрый день,


Создал синтетический инструмент 2 * NZDUSD - GBPUSD. Почему то не сходится. Текущие котировки NZDUSD 0,66011, GBPUSD 1,28748

По формуле получается 2*0,66011 - 1,28748 = 0,03274

А мне выводит 2,60777.

При этом неверно считать начал с 28.08.2018:


С чем может быть связана такая особенность?

 
SergeyN:

Добрый день,


Создал синтетический инструмент 2 * NZDUSD - GBPUSD. Почему то не сходится. Текущие котировки NZDUSD 0,66011, GBPUSD 1,28748

По формуле получается 2*0,66011 - 1,28748 = 0,03274

А мне выводит 2,60777.

При этом неверно считать начал с 28.08.2018:


С чем может быть связана такая особенность?

2.0* все считается правильно. А дата какая?

2.0 * NZDUSD - GBPUSD
 
Unicornis:

2.0* все считается правильно. А дата какая?

Да, Вы правы - считается корректно.

У меня в тестере возникла ошибка 4801 (неизвестный символ). Я удалил символ. Добавил с тем же наименованием, но ошибся в формуле. Получается терминал часть истории обновил, а часть нет использовал от предыдущего символа.

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