Странно считается синтетический инструмент - не сходится с расчетом на калькуляторе
SergeyN:
Добрый день,
Создал синтетический инструмент 2 * NZDUSD - GBPUSD. Почему то не сходится. Текущие котировки NZDUSD 0,66011, GBPUSD 1,28748
По формуле получается 2*0,66011 - 1,28748 = 0,03274
А мне выводит 2,60777.
При этом неверно считать начал с 28.08.2018:
С чем может быть связана такая особенность?
2.0* все считается правильно. А дата какая?
Unicornis:
2.0* все считается правильно. А дата какая?
Да, Вы правы - считается корректно.
У меня в тестере возникла ошибка 4801 (неизвестный символ). Я удалил символ. Добавил с тем же наименованием, но ошибся в формуле. Получается терминал часть истории обновил, а часть нет использовал от предыдущего символа.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день,
Создал синтетический инструмент 2 * NZDUSD - GBPUSD. Почему то не сходится. Текущие котировки NZDUSD 0,66011, GBPUSD 1,28748
По формуле получается 2*0,66011 - 1,28748 = 0,03274
А мне выводит 2,60777.
При этом неверно считать начал с 28.08.2018:
С чем может быть связана такая особенность?