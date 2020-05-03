К чему привязывается советник при активации? - страница 3

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Yamillioner33:
А мигрировать вы имеете ввиду наложить на график советник и сохранить профиль, затем просто загрузить этот профиль в терминале на VPS MQL5?
Ссылку дать не могу, но в разделе впс есть инструкция 
[Удален]  
Спасибо!
[Удален]  
Vladislav Andruschenko:
Ссылку дать не могу, но в разделе впс есть инструкция 
Здравствуйте! Возник еще такой вопрос:

Если советник куплен одной учетной записью и активирован на моем ПК.
Установлен на несколько терминалов на моем ПК, но без входа в эту учетную запись. И я решил один из терминалов без входа в учётку мигрировать на VPSMQL5. 
Если ввести в нем данные не той учетки что он был куплен, будет ли он работать? И смогу ли мигрировать под этой учеткой для работы этим советником на VPSMQL5?
 
Добрый день,подскажите  пожалуйста-можно ли активировать советника на стороннем впс(64бит) ,не виртуальном-и выполнить миграцию на ваш виртуальный впс mql5.И что не рекомендуется при этом делать чтобы не слетела активация на стороннем впс?
 
Vladislav Andruschenko:

Переустановка WINDOWS отменяет активацию.

Я когда -то привязывался к серийнику ЖД. и у меня была та же проблема. после переустановки системы - присваивался новый SN моему разделу на ЖД.

Серийный номер устройства прошивается в микропрограмму производителем и не подлежит изменению.

Очень давно занимался подобным, cерийник у винчестера на уровне железа неизменен,  переставляешь на другую машину он будет тот же :-)

Вы явно не к серийнику привязывались.

 
Yuriy Zaytsev:
Очень давно занимался подобным, cерийник у винчестера на уровне железа незменен,  переставляешь на другую машину он был тот же :-)

Вы явно не к серийнику привязывались.

Скорее да, уже и не помню к чему там точно привязался. 
 
Vladislav Andruschenko:
Скорее да, уже и не помню к чему там точно привязался. 

Есть метка диска  . Вы похоже вязались вот к этим данным. Эти данные легко меняются.

и конечно вязаться к этим данным в модуле защиты , нет смысла.

D:\>dir | more
 Том в устройстве D имеет метку D3_1
 Серийный номер тома: 8C58-99C8

 

Можно привязаться к материнской плате

запустите CMD.EXE и введите

wmic baseboard get serialnumber



Можно к CDROM

wmic cdrom where drive='d:' get SerialNumber

 
Yuriy Zaytsev:

Можно привязаться к материнской плате

запустите CMD.EXE и введите

wmic baseboard get serialnumber



 Я уже давно этим не занимаюсь. Привязка через маркет полностью устраивает. 
 
Vladislav Andruschenko:
 Я уже давно этим не занимаюсь. Привязка через маркет полностью устраивает. 

ууу , и я этим не занимаюсь с 1994 года

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