К чему привязывается советник при активации? - страница 3
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А мигрировать вы имеете ввиду наложить на график советник и сохранить профиль, затем просто загрузить этот профиль в терминале на VPS MQL5?
Ссылку дать не могу, но в разделе впс есть инструкция
Переустановка WINDOWS отменяет активацию.
Я когда -то привязывался к серийнику ЖД. и у меня была та же проблема. после переустановки системы - присваивался новый SN моему разделу на ЖД.
Серийный номер устройства прошивается в микропрограмму производителем и не подлежит изменению.
Очень давно занимался подобным, cерийник у винчестера на уровне железа неизменен, переставляешь на другую машину он будет тот же :-)
Вы явно не к серийнику привязывались.
Очень давно занимался подобным, cерийник у винчестера на уровне железа незменен, переставляешь на другую машину он был тот же :-)
Вы явно не к серийнику привязывались.
Скорее да, уже и не помню к чему там точно привязался.
Есть метка диска . Вы похоже вязались вот к этим данным. Эти данные легко меняются.
и конечно вязаться к этим данным в модуле защиты , нет смысла.
D:\>dir | more
Том в устройстве D имеет метку D3_1
Серийный номер тома: 8C58-99C8
Можно привязаться к материнской плате
запустите CMD.EXE и введите
wmic baseboard get serialnumber
Можно к CDROM
wmic cdrom where drive='d:' get SerialNumber
Можно привязаться к материнской плате
запустите CMD.EXE и введите
wmic baseboard get serialnumber
Я уже давно этим не занимаюсь. Привязка через маркет полностью устраивает.
ууу , и я этим не занимаюсь с 1994 года