В маркете: Скрыть с витрины
ух какая страшная кнопка, надеюсь она в обе стороны работает (как скрыть так и вернуть), проверять как-то не очень хочется
в обе :)
в обе :)
Вы только не балуйтесь с ней особо))
Если нажать на эту кнопку 100 раз, то ваш продукт окажется в топе!!!1111 один один
в обе :)
Примерно год назад нажал на эту кнопку для своего советника GS trend и он исчез из списка моих продуктов.
Так что мой опыт показывает, что не надо нажимать на эту кнопку.
Может быть кто-то знает как вернуть мой советник GS trend из небытия?
Обратился покупатель, который теперь не может его установить на новый терминал.
Не ну понимаю: с глаз долой - из сердца вон, но где тогда кнопка поднять в ТОП?
Примерно год назад нажал на эту кнопку для своего советника GS trend и он исчез из списка моих продуктов.
Так что мой опыт показывает, что не надо нажимать на эту кнопку.
Может быть кто-то знает как вернуть мой советник GS trend из небытия?
Обратился покупатель, который теперь не может его установить на новый терминал.
в сервисдеск пробовали написать?
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Не ну понимаю: с глаз долой - из сердца вон, но где тогда кнопка поднять в ТОП?