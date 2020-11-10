В маркете: Скрыть с витрины

Новый комментарий
 

скрыть с витрины

Не ну понимаю: с глаз долой - из сердца вон, но где тогда кнопка поднять в ТОП?

 
ух какая страшная кнопка, надеюсь она в обе стороны работает (как скрыть так и вернуть), проверять как-то не очень хочется
 
Это вместо удаления.
 
Андрей, а Вы публикуете сигналы? 
 
Aleksey Semenov:
ух какая страшная кнопка, надеюсь она в обе стороны работает (как скрыть так и вернуть), проверять как-то не очень хочется

в обе :)

[Удален]  
Andrey Barinov:

в обе :)

sh

 
Aliaksandr Kryvanos:


Вы только не балуйтесь с ней особо))
 
Ramiz Mavludov:
Вы только не балуйтесь с ней особо))

Если нажать на эту кнопку 100 раз, то ваш продукт окажется в топе!!!1111 один один

 
Andrey Barinov:

в обе :)

Примерно год назад нажал на эту кнопку для своего советника GS trend и он исчез из списка моих продуктов.

Так что мой опыт показывает, что не надо нажимать на эту кнопку.

Может быть кто-то знает как вернуть мой советник GS trend из небытия?

Обратился покупатель, который теперь не может его установить на новый терминал.

[Удален]  
Alexandr Bryzgalov:


Не ну понимаю: с глаз долой - из сердца вон, но где тогда кнопка поднять в ТОП?

Лучше чтобы была кнопка Продать, недоработка
 
Aleksander Gladkov:

Примерно год назад нажал на эту кнопку для своего советника GS trend и он исчез из списка моих продуктов.

Так что мой опыт показывает, что не надо нажимать на эту кнопку.

Может быть кто-то знает как вернуть мой советник GS trend из небытия?

Обратился покупатель, который теперь не может его установить на новый терминал.

в сервисдеск пробовали написать?

12
Новый комментарий