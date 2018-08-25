Задачка для ума. Алгоритм для поиска оптимальных параметров в сеточной стратегии.
Задача: рассчитать на будущее параметры для торговли по сетке.
Стратегия: открываем сделку лотом Х, следующая открывается лотом Х умноженным на коэффициент. Сделки открываются через шаг в пунктах. Каждый следующий шаг умножается на коэффициент.
Дано: допустимый убыток в USD, расстояние в пунктах которое может пройти цена.
Нужно: подобрать параметры, шаг лот и коэффициенты, которые бы укладывались в убыток и заданное расстояние.
Вывести какую-то формулу, не получается)) В голове только с глобальным подбором а потом выборкой лучшего набора параметров.
Как бы вы решали эту задачу?
Я бы не стал использовать какой-то вымышленный шаг. Делал-бы входы по сигналу, если есть сигнал через 5 пунктов, то входил-бы через 5. Если сигнал через 150п, то и вход через 150п, то есть, на сигналах.
Я бы не стал использовать какой-то вымышленный шаг. Делал-бы входы по сигналу, если есть сигнал через 5 пунктов, то входил-бы через 5. Если сигнал через 150п, то и вход через 150п, то есть, на сигналах.
С сигналами нельзя рассчитать все наперед. (мы же не знаем когда он будет)
А в случае с шагом умноженным на коэффициент заранее все известно. Нужно только как то правильно разложить сделки внутри диапазона и подобрать к ним коэффициенты.
С сигналами нельзя рассчитать все наперед. (мы же не знаем когда он будет)
А в случае с шагом умноженным на коэффициент заранее все известно. Нужно только как то правильно разложить сделки внутри диапазона и подобрать к ним коэффициенты.
Если торгуете роботом, то все просто - есть встроенный оптимизатор. Если вручную - то решение будет из области фантазий. Если программировать не умеете, закажите себе робота и подбирайте свои коэффициенты. В любом случае, без знания торговой стратегии, вряд ли получите ответ.
Спасибо.
Спрошу по другому.
Есть формула расчета прогрессии:
Как через эту формулу можно выразить q?
Спасибо.
Спрошу по другому.
Есть формула расчета прогрессии:
Как через эту формулу можно выразить q?
В 7 классе это проходили.
В 7 классе это проходили.
Геометрические прогрессии проходили в 9м. И уже все благополучно забыто)
В формуле вся сложность в том, что там q в степени n.
Геометрические прогрессии проходили в 9м. И уже все благополучно забыто)
В формуле вся сложность в том, что там q в степени n.
По дроби что не видно что нужно делать? Степени можно не трогать.
По дроби что не видно что нужно делать? Степени можно не трогать.
Все сводится примерно к такой формуле.
Подскажите как выразить q.
Буду благодарен за ответ.
Все сводится примерно к такой формуле.
Подскажите как выразить q.
Буду благодарен за ответ.
Помножь, подели, перенеси единичку , вот и все.
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Задача: рассчитать на будущее параметры для торговли по сетке.
Стратегия: открываем сделку лотом Х, следующая открывается лотом Х умноженным на коэффициент. Сделки открываются через шаг в пунктах. Каждый следующий шаг умножается на коэффициент.
Дано: допустимый убыток в USD, расстояние в пунктах которое может пройти цена.
Нужно: подобрать параметры, шаг лот и коэффициенты, которые бы укладывались в убыток и заданное расстояние.
Вывести какую-то формулу, не получается)) В голове идея с глобальным подбором а потом выборкой лучшего набора параметров.
Как бы вы решали эту задачу?