Задачка для ума. Алгоритм для поиска оптимальных параметров в сеточной стратегии.

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Задача: рассчитать на будущее параметры для торговли по сетке. 

Стратегия: открываем сделку лотом Х, следующая открывается лотом Х умноженным на коэффициент. Сделки открываются через шаг в пунктах. Каждый следующий шаг умножается на коэффициент. 



Дано: допустимый убыток в USD,  расстояние в пунктах которое может пройти цена. 

Нужно: подобрать параметры, шаг лот и коэффициенты, которые бы укладывались в убыток и заданное расстояние. 


Вывести какую-то формулу, не получается)) В голове идея с глобальным подбором а потом выборкой лучшего набора параметров. 


Как бы вы решали эту задачу?

 
Sergey Likho:

Задача: рассчитать на будущее параметры для торговли по сетке. 

Стратегия: открываем сделку лотом Х, следующая открывается лотом Х умноженным на коэффициент. Сделки открываются через шаг в пунктах. Каждый следующий шаг умножается на коэффициент. 



Дано: допустимый убыток в USD,  расстояние в пунктах которое может пройти цена. 

Нужно: подобрать параметры, шаг лот и коэффициенты, которые бы укладывались в убыток и заданное расстояние. 


Вывести какую-то формулу, не получается)) В голове только с глобальным подбором а потом выборкой лучшего набора параметров. 


Как бы вы решали эту задачу?

Я бы не стал использовать какой-то вымышленный шаг. Делал-бы входы по сигналу, если есть сигнал через 5 пунктов, то входил-бы через 5. Если сигнал через 150п, то и вход через 150п, то есть, на сигналах.

 
Vitaly Muzichenko:

Я бы не стал использовать какой-то вымышленный шаг. Делал-бы входы по сигналу, если есть сигнал через 5 пунктов, то входил-бы через 5. Если сигнал через 150п, то и вход через 150п, то есть, на сигналах.

С сигналами нельзя рассчитать все наперед. (мы же не знаем когда он  будет)

А в случае с шагом умноженным на коэффициент заранее все известно. Нужно только как то правильно разложить сделки внутри диапазона и подобрать к ним коэффициенты. 

 
Sergey Likho:

С сигналами нельзя рассчитать все наперед. (мы же не знаем когда он  будет)

А в случае с шагом умноженным на коэффициент заранее все известно. Нужно только как то правильно разложить сделки внутри диапазона и подобрать к ним коэффициенты. 

Если торгуете роботом, то все просто - есть встроенный оптимизатор. Если вручную - то решение будет из области фантазий. Если программировать не умеете, закажите себе робота и подбирайте свои коэффициенты. В любом случае, без знания торговой стратегии, вряд ли получите ответ.

[Удален]  
Поищите VR Calculate Martingale здесь
 

Спасибо. 


Спрошу по другому. 


Есть формула расчета прогрессии:


Как через эту формулу можно выразить q?

 
Sergey Likho:

Спасибо. 


Спрошу по другому. 


Есть формула расчета прогрессии:


Как через эту формулу можно выразить q?

В 7 классе это проходили.

 
Evgeny Belyaev:

В 7 классе это проходили.

Геометрические прогрессии проходили в 9м. И уже все благополучно забыто)

В формуле вся сложность в том, что там q  в степени  n. 

 
Sergey Likho:

Геометрические прогрессии проходили в 9м. И уже все благополучно забыто)

В формуле вся сложность в том, что там q  в степени  n. 

По дроби что не видно что нужно делать? Степени можно не трогать.

 
Evgeny Belyaev:

По дроби что не видно что нужно делать? Степени можно не трогать.

Все сводится примерно к такой формуле. 

Подскажите как выразить q.

Буду благодарен за ответ. 


 
Sergey Likho:

Все сводится примерно к такой формуле. 

Подскажите как выразить q.

Буду благодарен за ответ. 


Помножь, подели, перенеси единичку , вот и все.

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