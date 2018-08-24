Сервис "Сигналы": возврат средств на основе пункта 9. раздела "V. Порядок расчетов" - страница 2
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Так и есть! Подписался еще раз, положившись на то что предыдущий дефолт сделает автора сигнала умнее, осторожней и аккуратней.
Но нет, горбатого гроб исправить.
Тоже самое можно сказать и про постоянных подписчиков данного автора.
А автор сигнала хорош хотя бы тем , что успел заиметь своих постоянных подписчиков. Красавчик)))
Так и есть! Подписался еще раз, положившись на то что предыдущий дефолт сделает автора сигнала умнее, осторожней и аккуратней.
Но нет, горбатого гроб исправить.
Понятно. Автор ведь так сурово пообещал. И его 10 тыс. собственных средств обнадеживали. Но и Вам уже следовало бы поосторожней быть.
Пишите повторно в сервисдеск. У меня, например, забрали деньги подписчика, когда прошло больше месяца. Я спросил почему, ответили, что подписчик не копировал сделки. То ли у него технический сбой был, то ли он не смог понять как копировать. Доступ в СД закрыли, дословно не помню. Но корректировки по деньгам подписчиков часто происходят. Так что "стучите".
Понятно. Автор ведь так сурово пообещал. И его 10 тыс. собственных средств обнадеживали. Но и Вам уже следовало бы поосторожней быть.
Пишите повторно в сервисдеск. У меня, например, забрали деньги подписчика, когда прошло больше месяца. Я спросил почему, ответили, что подписчик не копировал сделки. То ли у него технический сбой был, то ли он не смог понять как копировать. Доступ в СД закрыли, дословно не помню. Но корректировки по деньгам подписчиков часто происходят. Так что "стучите".
Он слил, потому что торговал только на одной паре, и при этом выбран фунт. Представляете торговлю фунтом в нынешних реалиях, от него нужно отказаться ещё в 2016 году