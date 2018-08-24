Сравнить результаты тестера MT5 по прибыли относительно просадки.

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Закрыта, Начата: 2018.08.17 16:31, #2133199

Здравствуйте!


Пожалуйста подскажите, как сравнить результаты тестера MT5 по прибыли относительно просадки.


Спасибо.

 

Шаг 1: Чтобы говорить о чём-то осязаемом и о повторяемости эксперимента необходимы одинаковые условия. Возьмите стандартный эксперт [data folder]\MQL5\Experts\Advisors\ExpertMACD.mq5, и такие настройки тестера:

покажите вкладку тестера "Параметры" - чтобы было видно какие параметры оптимизируются и потом чтобы их можно было воспроизвести.


Шаг 2: Только после этого можно будет общаться дальше.

 

Здравствуйте!


Спасибо за ответ.


Я выполнил Ваши предписания и сделал бэктест.


Как видно из прилагаемого снимка, я не могу сравнить результаты по прибыли И максимальной просадке, как в МТ4.


Пожалуйста пришлите инструкции по использованию тестера МТ5 

Пожалуйста уточните возможность сортировки результатов тестера МТ5 по прибыли И по максимальной просадке.


С благодарностью и наилучшими пожеланиями. 

Файлы:
4cls8x_owauzh_r133.png  199 kb
 
Zurab:

Здравствуйте!


Спасибо за ответ.


Я выполнил Ваши предписания и сделал бэктест.


Как видно из прилагаемого снимка, я не могу сравнить результаты по прибыли И максимальной просадке, как в МТ4.


Пожалуйста пришлите инструкции по использованию тестера МТ5 

Пожалуйста уточните возможность сортировки результатов тестера МТ5 по прибыли И по максимальной просадке.


С благодарностью и наилучшими пожеланиями. 

Шаг 1: прочитать и выполнить действия в посте  


Шаг 2: после окончания тестирования перейти в Тестере стратегий во вкладку "Оптимизация", выполнить правый клик на заглавии столбцов и включить отображение нужных столбцов. Я Выбрал все-все столбцы:


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