Проблема с сигналами
Раньше, при нажатии на "Мои сигналы" появлялись мои сигналы которые были на определенном месте выраженным числом (2785) например. Теперь напротив моих сигналов стоит прочерк. Сигналы нельзя найти через поиск.
У меня, например, положение сигнала в рейтинге, указанное в числах в опции "Мои сигналы", точно соответствует его положению на публичной витрине сигналов. Если хотите узнать на какой странице находится Ваш сигнал, Вы и только Вы, можете эту цифру, известную только Вам, делить на 48. Например, 2785/48 = 58,02, значит, сигнал находится, примерно, на странице 58 публичной витрины сигналов. Почему примерно? Потому, что, витрина обновляется чуть-ли ежесекундно, поэтому, Ваша информация могла устареть. Поэтому, в зависимости от свежести информации в числах, ищете сигнал на страницах 55-65, например. Поскольку, нельзя направлять подписчиков именно к Вашему сигналу, положение сигнала в цифрах известно только Вам и нигде больше не публикуется. А подписчики должны найти Ваш сигнал в результате свободного поиска по всем сигналам витрины рейтинга. Если эта цифра отсутствует у Вас в опции "Мои сигналы", значит, Ваш сигнал, пока, не достоин публичной витрине сигналов по версии ресурса. Как бы Вам не казалось хорошим Ваш сигнал, с Вашей точки зрения, ресурсу так не кажется по какой-либо причине. Ведь, кроме публичной версии витрины сигналов, существует и общая, не публикуемая, версия витрины рейтинга сигналов, многократно превышающий, по объему, публичную версию и там точно находится Ваш сигнал, но, его положение в ней Вам не обязательно знать. Если я не так понимаю принцип формирования публичной версии витрины рейтинга сигналов, то, участники форума и/или владельцы ресурса могут уточнить и поправить. Ваш сигнал, как я понял, исключен, видимо, по причине большой просадки - около 90 %, точнее 86.79%, о котором Вы умалчиваете, несмотря на звездные проценты профита. Лотность доходила до 98,85 когда не разгонялись, как Вы выражаетесь. Последний месяц торгуете с убытком. Дважды счет был на грани слива. Какие могут быть претензии к ресурсу?
Раньше, при нажатии на "Мои сигналы" появлялись мои сигналы которые были на определенном месте выраженным числом (2785) например. Теперь напротив моих сигналов стоит прочерк. Сигналы нельзя найти через поиск.
Прирост более 50%. Через чур хорошо, то-же плохо. Вас выкинуло из рейтинга пока.
Прирост более 50%. Через чур хорошо, то-же плохо. Вас выкинуло из рейтинга пока.
Константин, а в каком случае прирост за месяц обнуляют? Видел сигнал, у которых 300% в месяц серым горит, прирост общий 0. А видел, у кого 260% несколько месяцев подряд, ничего, засчитаны, синие
У меня, например, положение сигнала в рейтинге, указанное в числах в опции "Мои сигналы", точно соответствует его положению на публичной витрине сигналов. Если хотите узнать на какой странице находится Ваш сигнал, Вы и только Вы, можете эту цифру, известную только Вам, делить на 48. Например, 2785/48 = 58,02, значит, сигнал находится, примерно, на странице 58 публичной витрины сигналов. Почему примерно? Потому, что, витрина обновляется чуть-ли ежесекундно, поэтому, Ваша информация могла устареть. Поэтому, в зависимости от свежести информации в числах, ищете сигнал на страницах 55-65, например. Поскольку, нельзя направлять подписчиков именно к Вашему сигналу, положение сигнала в цифрах известно только Вам и нигде больше не публикуется. А подписчики должны найти Ваш сигнал в результате свободного поиска по всем сигналам витрины рейтинга. Если эта цифра отсутствует у Вас в опции "Мои сигналы", значит, Ваш сигнал, пока, не достоин публичной витрине сигналов по версии ресурса. Как бы Вам не казалось хорошим Ваш сигнал, с Вашей точки зрения, ресурсу так не кажется по какой-либо причине. Ведь, кроме публичной версии витрины сигналов, существует и общая, не публикуемая, версия витрины рейтинга сигналов, многократно превышающий, по объему, публичную версию и там точно находится Ваш сигнал, но, его положение в ней Вам не обязательно знать. Если я не так понимаю принцип формирования публичной версии витрины рейтинга сигналов, то, участники форума и/или владельцы ресурса могут уточнить и поправить. Ваш сигнал, как я понял, исключен, видимо, по причине большой просадки - около 90 %, точнее 86.79%, о котором Вы умалчиваете, несмотря на звездные проценты профита. Лотность доходила до 98,85 когда не разгонялись, как Вы выражаетесь. Последний месяц торгуете с убытком. Дважды счет был на грани слива. Какие могут быть претензии к ресурсу?
нет у меня претензий к ресурсу. Мне важно знать - видит ли мои сигналы кто нибудь кроме меня. А рекламу правильную я себе на Мухобойке сделаю!
нет у меня претензий к ресурсу. Мне важно знать - видит ли мои сигналы кто нибудь кроме меня. А рекламу правильную я себе на Мухобойке сделаю!
Видят, если они вошли в публичный рейтинг из примерно 5000 сигналов. Если они за бортом этого барьера - не видит никто. Возможно, Вы сами сможете увидеть их в опции Все сигналы.
Раньше, при нажатии на "Мои сигналы" появлялись мои сигналы которые были на определенном месте выраженным числом (2785) например. Теперь напротив моих сигналов стоит прочерк. Сигналы нельзя найти через поиск.
Риски по ним зашкаливают, поэтому вылетели с Витрины
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Раньше, при нажатии на "Мои сигналы" появлялись мои сигналы которые были на определенном месте выраженным числом (2785) например. Теперь напротив моих сигналов стоит прочерк. Сигналы нельзя найти через поиск.