Как лучше деньги с этого сайта выводить в Украине ? - страница 2

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Vladislav Andruschenko:

у Вас платная подписка? 

у меня глючит последнее время. не хочет подключаться ни к одному серверу. 

Нет, бесплатная. Работает иногда туповато - нужно отключить, и снова включить, таким образом подключает через другой сервер. Полностью устраивает, юзаю без проблем ОК, VK, ну и постоянно пользуюсь почтой на mail.ru

 
Alexandr Saprykin:

попробуйте плагин friGate

Пользовался им около года, у меня FireFox, очень удобный тем, что автоматически включает VPN на нужных страницах. Но с весны он перестал подключать к Mail.ru, webmoney. Пришлось другие искать, нашел как замену SetupVPN и Browsec.
 
Vitaly Muzichenko:

Нет, бесплатная. Работает иногда туповато - нужно отключить, и снова включить, таким образом подключает через другой сервер. Полностью устраивает, юзаю без проблем ОК, VK, ну и постоянно пользуюсь почтой на mail.ru

:-) 

платная тоже глючит. разницы нет. 

 
Если осуществлять платежи через WM Keeper Classic, то никакого VPN не нужно. По всей видимости, WM пошли по пути Telegram ))
 
в опере встроенный VPN, разные страны на выбор
 
простите господа, но в чем вопрос? обменники выводят веб мани на привабанк без всяких хитростей, зачем собственно VPN?
 
Rostislav Voitsehovsky:
простите господа, но в чем вопрос? обменники выводят веб мани на привабанк без всяких хитростей, зачем собственно VPN?

Кипер подключиться не может. Если попробуете сделать оплату через обменник без ВПН, то переход на сайт оплаты выполнен не будет - только через ВПН, и вопрос решён

 
Vitaly Muzichenko:

Кипер подключиться не может. Если попробуете сделать оплату через обменник без ВПН, то переход на сайт оплаты выполнен не будет - только через ВПН, и вопрос решён

Регулярно вывожу через кипер без VPN. Провайдер - Киевстар. Попробуйте у себя. Сразу после блокировки у меня тоже не получалось, а сейчас - получается. Я так понял, WM решили эту проблему путем новых NS, которых нет в приказе.

 
Ihor Herasko:

Регулярно вывожу через кипер без VPN. Провайдер - Киевстар. Попробуйте у себя. Сразу после блокировки у меня тоже не получалось, а сейчас - получается. Я так понял, WM решили эту проблему путем новых NS, которых нет в приказе.

У меня только проводной домашний интернет, и телефон Panasonic

 
С этого сайта выводить деньги нельзя. Забудь об этом.
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