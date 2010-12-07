справка к mql5
wlad:
chm-file
почему то скаченная справка пустая
Нулевой размер или Файл учебника «MQl4BookRussian.chm» не открывается ?
Смотрите также Как открыть учебник, если его заблокировала система безопасности.
Файл учебника «MQl4BookRussian.chm» не открывается - MQL4 форум
размер 1,9 мб
содержание пустое
пдф тоже не открывается, адобе говорит, что файл поврежден
спасибо всё работает, разблокировал.
пдф тоже заработал?!
с пдф не знаю что было
при отправке сообщения вот ето иритирует
было бы однозначно, если бы стояло "добавить коментарий"
почему то скаченная справка пустая
