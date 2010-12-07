справка к mql5

Новый комментарий
 

почему то скаченная справка пустая

chm-file

 
wlad:

почему то скаченная справка пустая

chm-file

Нулевой размер или Файл учебника «MQl4BookRussian.chm» не открывается ?

Смотрите также Как открыть учебник, если его заблокировала система безопасности.

Файл учебника «MQl4BookRussian.chm» не открывается - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Файл учебника «MQl4BookRussian.chm» не открывается - MQL4 форум
 

размер 1,9 мб

содержание пустое


пдф тоже не открывается, адобе говорит, что файл поврежден


 

спасибо всё работает, разблокировал.

пдф тоже заработал?!

с пдф не знаю что было

 

при отправке сообщения вот ето иритирует

было бы однозначно, если бы стояло "добавить коментарий"

Новый комментарий