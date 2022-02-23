Нужен ли новый раздел форума "Техподдержка МТ5"? - страница 2

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prostotrader:

Теперь понятно почему закрывают Сервисдеск для технических вопросов.

25% не важно имеет ли МТ5 ошибки и будут ли их исправлять!

Они не закрывают. Просто все тех. и прочие вопросы переносятся на форум. 

 

Давно нужно было создать отдельный раздел форума "Багрепорты и вопросы"

а завершением каждой темы было выпуск обновления (ссылка) либо пояснение обойти проблему

 
transcendreamer:

Давно нужно было создать отдельный раздел форума "Багрепорты и вопросы"

а завершением каждой темы было выпуск обновления (ссылка) либо пояснение обойти проблему

И банить нещадно тех, кто пишет, что куэль работает с ошибкой!
 
Alexey Volchanskiy:

Это шутка или блеф?

это реальность, но к сожалению большие проекты без багрепорта как правило чахнут

 
Yury Kirillov:
И банить нещадно тех, кто пишет, что куэль работает с ошибкой!

Только что попробовал, у меня с СД ничего не изменилось Или еще не успели переделать меню?

СД

 

У меня все как раньше, и работой Сервисдеска - я весьма доволен.  Отвечают оперативно и по делу. Возможно, потому, что если уж я обращаюсь в Сервисдеск - то только когда точно уверен, что нашел ошибку в работе МТ или в коде Стандартной Библиотеки.

 

Да, нужен. Вместо Сервисдеска.

 
Georgiy Merts:

У меня все как раньше, и работой Сервисдеска - я весьма доволен.  Отвечают оперативно и по делу. Возможно, потому, что если уж я обращаюсь в Сервисдеск - то только когда точно уверен, что нашел ошибку в работе МТ или в коде Стандартной Библиотеки.

И у меня претензий практически нет, 95% обращений решались оперативно, максимум, в течении дня. Я сильно подозреваю, что не отвечают на вопросы, которые требуют услуг телепатов или вообще написаны на тарабарском языке под действием веществ. Я, когда писал в СД, всегда прикладывал код с комментариями и, если надо, скриншот.

 
Alexey Volchanskiy:

И у меня претензий практически нет, 95% обращений решались оперативно, максимум, в течении дня. Я сильно подозреваю, что не отвечают на вопросы, которые требуют услуг телепатов или вообще написаны на тарабарском языке под действием веществ. Я, когда писал в СД, всегда прикладывал код с комментариями и, если надо, скриншот.

MQ сами сказали, что закрывают СД для технических вопросов.

Будет всё на форуме, но для этого нужен отдельный раздел.

 
prostotrader:

MQ сами сказали, что закрывают СД для технических вопросов.

Будет всё на форуме, но для этого нужен отдельный раздел.

Что-то не видно в теме представителей от MQ для прояснения ситуации, что будет в дальнейшем. Или форум вместе с пользователями также забросили?

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