Нужен ли новый раздел форума "Техподдержка МТ5"? - страница 2
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Теперь понятно почему закрывают Сервисдеск для технических вопросов.
25% не важно имеет ли МТ5 ошибки и будут ли их исправлять!
Они не закрывают. Просто все тех. и прочие вопросы переносятся на форум.
Давно нужно было создать отдельный раздел форума "Багрепорты и вопросы"
а завершением каждой темы было выпуск обновления (ссылка) либо пояснение обойти проблему
Давно нужно было создать отдельный раздел форума "Багрепорты и вопросы"
а завершением каждой темы было выпуск обновления (ссылка) либо пояснение обойти проблему
Это шутка или блеф?
это реальность, но к сожалению большие проекты без багрепорта как правило чахнут
И банить нещадно тех, кто пишет, что куэль работает с ошибкой!
Только что попробовал, у меня с СД ничего не изменилось Или еще не успели переделать меню?
У меня все как раньше, и работой Сервисдеска - я весьма доволен. Отвечают оперативно и по делу. Возможно, потому, что если уж я обращаюсь в Сервисдеск - то только когда точно уверен, что нашел ошибку в работе МТ или в коде Стандартной Библиотеки.
Да, нужен. Вместо Сервисдеска.
У меня все как раньше, и работой Сервисдеска - я весьма доволен. Отвечают оперативно и по делу. Возможно, потому, что если уж я обращаюсь в Сервисдеск - то только когда точно уверен, что нашел ошибку в работе МТ или в коде Стандартной Библиотеки.
И у меня претензий практически нет, 95% обращений решались оперативно, максимум, в течении дня. Я сильно подозреваю, что не отвечают на вопросы, которые требуют услуг телепатов или вообще написаны на тарабарском языке под действием веществ. Я, когда писал в СД, всегда прикладывал код с комментариями и, если надо, скриншот.
И у меня претензий практически нет, 95% обращений решались оперативно, максимум, в течении дня. Я сильно подозреваю, что не отвечают на вопросы, которые требуют услуг телепатов или вообще написаны на тарабарском языке под действием веществ. Я, когда писал в СД, всегда прикладывал код с комментариями и, если надо, скриншот.
MQ сами сказали, что закрывают СД для технических вопросов.
Будет всё на форуме, но для этого нужен отдельный раздел.
MQ сами сказали, что закрывают СД для технических вопросов.
Будет всё на форуме, но для этого нужен отдельный раздел.
Что-то не видно в теме представителей от MQ для прояснения ситуации, что будет в дальнейшем. Или форум вместе с пользователями также забросили?