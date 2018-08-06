Доллар, север или юг? Долго ли продлится узкий июльский диапазон торгов...? - страница 2
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Рынок изменился с начала апреля этого года. У меня есть статистика за пару лет о количестве трендовых корзинок из 8 основных валют. Подсчитывается количество корзинок из 28 валютных пар объемом до 6000USD, которые находятся в возрастающем тренде и показывают неотрицательный результат торговли на покупку по H-зигзагу. Если число паттернов растет, то торгуем по сигналу на покупку. При падении числа паттернов, сигнал на покупку воспринимаем, как повод найти подходящую позицию для продажи.
До апреля текущего года картинка была следующей: длительное увеличение количества паттернов (наличие тренда), и быстрое падение.
С апреля этого года я стою в шортах по сигналам на покупку по H-зигзагу. Картинку прилагаю.
Если посмотрим на недельки, что можем ожидать от текущего момента.
Канал золотого сечения (красный) показывает вниз.
Красные линии показывают пробитые границы канала золотого сечения старшего и младшего ТФ.
Нарисовалась классическая фигура голова-плечи.
На данный момент в диапазоне флета (зеленый прям-ник)
Пробой линии шеи более вероятен. Но это не посыл к действию, а моё мнение и может не совпадать с дальнейшим поведением цены.
Смотрим сами и анализируем.
Еще можно посмотреть на горизонты.
Заодно добавлю долгосрочные уровни поддержки и сопротивления. Все возражения к программе.)))
Если посмотреть на доллар в группе из пяти валют, то на данный момент он нейтрален. Ноль на шкале весов в центре.
Йена - белый,
франк - рыжий
фунт - синий
евро - розоватый)).(Magenta)
-5053 - потери евро.
1672 - укрепился доллар.
-6725 - разбежка в паре.