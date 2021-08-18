Можно ли получить доступ к счету из сторонней программы по ip

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Подскажите пожалуйста. Если например хочу написать собственную программу с которой хочу торговать , могу ли я получить доступ к счету, и ко всем свойствам и возможностям торговли по ip ?
 
Igor Petrov:
Если например хочу написать собственную программу с которой хочу торговать , могу ли я получить доступ к счету, и ко всем свойствам и возможностям торговли по ip ?
Вы о чем? О торговом терминале собственного производства?
 
Igor Petrov:
Если например хочу написать собственную программу с которой хочу торговать , могу ли я получить доступ к счету, и ко всем свойствам и возможностям торговли по ip ?

Пишите. Язык MQL

Подключиться к счету будет возможно с любого терминала, независимо от места расположения

 
 

 Renat Akhtyamov:

Пишите. Язык MQL

Подключиться к счету будет возможно с любого терминала, независимо от места расположения

Ок. понял, Спасибо!

 
Igor Petrov:
Подскажите пожалуйста. Если например хочу написать собственную программу с которой хочу торговать , могу ли я получить доступ к счету, и ко всем свойствам и возможностям торговли по ip ?
Можете, но ваш брокер должен работать на платформе поддерживающей соответствующий API, если речь о MetaQuotes, то это MT3.
 
Проще и надёжней чем МТ4 ещё не создали в мире.


 
Alexander Ivanov:
Проще и надёжней чем МТ4 ещё не создали в мире.


Ну почему же? ))))
Поднимите руки ладонями к себе - купили.
Поднимите руки ладонями от себя - продали.
Это "проще и надежней чем МТ4"

https://utmagazine.ru/posts/8377-birzhevye-zhesty

Биржевые жесты
Биржевые жесты
  • 2015.07.16
  • utmagazine.ru
Биржевые жесты – это особый способ коммуникации между участниками биржи, который подразумевает использование ладоней и пальцев для указания каких-либо действий или параметров. В качестве «вспомогательных» участков на теле могут использоваться лоб, подбородок, виски, уши. Биржевые жесты могут быть: - универсальными (одинаковы для всех участников...
 
Igor Petrov:
Подскажите пожалуйста. Если например хочу написать собственную программу с которой хочу торговать , могу ли я получить доступ к счету, и ко всем свойствам и возможностям торговли по ip ?

откройте счет у FIX-брокера, пишите собственную программу, реализующую FIX-протокол обмена данными с торговым сервером

этого брокера и торгуйте на здоровье.

 
Ivan Negreshniy:
Можете, но ваш брокер должен работать на платформе поддерживающей соответствующий API, если речь о MetaQuotes, то это MT3.
МТ3? А почему не МТ4 или МТ5?
 
Alexandr Saprykin:
МТ3? А почему не МТ4 или МТ5?
Спросите разработчиков и дадут ли они еще внешний MT API в какой-то из версий, например в MT6.
 
Мы работаем над открытием FIX протокола в пятерке.
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