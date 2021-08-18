Можно ли получить доступ к счету из сторонней программы по ip
Подскажите пожалуйста. Если например хочу написать собственную программу с которой хочу торговать , могу ли я получить доступ к счету, и ко всем свойствам и возможностям торговли по ip ?
- Возможно ли ограничить доступ к счету не только по паролю инвестора (Investor password)?
- Как получить параметры работающего индикатора?
- Как получить IP-адрес локальной системы?
Igor Petrov:Вы о чем? О торговом терминале собственного производства?
Если например хочу написать собственную программу с которой хочу торговать , могу ли я получить доступ к счету, и ко всем свойствам и возможностям торговли по ip ?
Если например хочу написать собственную программу с которой хочу торговать , могу ли я получить доступ к счету, и ко всем свойствам и возможностям торговли по ip ?
Igor Petrov:Можете, но ваш брокер должен работать на платформе поддерживающей соответствующий API, если речь о MetaQuotes, то это MT3.
Подскажите пожалуйста. Если например хочу написать собственную программу с которой хочу торговать , могу ли я получить доступ к счету, и ко всем свойствам и возможностям торговли по ip ?
Подскажите пожалуйста. Если например хочу написать собственную программу с которой хочу торговать , могу ли я получить доступ к счету, и ко всем свойствам и возможностям торговли по ip ?
Проще и надёжней чем МТ4 ещё не создали в мире.
Alexander Ivanov:
Проще и надёжней чем МТ4 ещё не создали в мире.
Проще и надёжней чем МТ4 ещё не создали в мире.
Ну почему же? ))))
Поднимите руки ладонями к себе - купили.
Поднимите руки ладонями от себя - продали.
Это "проще и надежней чем МТ4"
https://utmagazine.ru/posts/8377-birzhevye-zhesty
Биржевые жесты
- 2015.07.16
- utmagazine.ru
Биржевые жесты – это особый способ коммуникации между участниками биржи, который подразумевает использование ладоней и пальцев для указания каких-либо действий или параметров. В качестве «вспомогательных» участков на теле могут использоваться лоб, подбородок, виски, уши. Биржевые жесты могут быть: - универсальными (одинаковы для всех участников...
Igor Petrov:
Подскажите пожалуйста. Если например хочу написать собственную программу с которой хочу торговать , могу ли я получить доступ к счету, и ко всем свойствам и возможностям торговли по ip ?
Подскажите пожалуйста. Если например хочу написать собственную программу с которой хочу торговать , могу ли я получить доступ к счету, и ко всем свойствам и возможностям торговли по ip ?
откройте счет у FIX-брокера, пишите собственную программу, реализующую FIX-протокол обмена данными с торговым сервером
этого брокера и торгуйте на здоровье.
Ivan Negreshniy:МТ3? А почему не МТ4 или МТ5?
Можете, но ваш брокер должен работать на платформе поддерживающей соответствующий API, если речь о MetaQuotes, то это MT3.
Можете, но ваш брокер должен работать на платформе поддерживающей соответствующий API, если речь о MetaQuotes, то это MT3.
Alexandr Saprykin:Спросите разработчиков и дадут ли они еще внешний MT API в какой-то из версий, например в MT6.
МТ3? А почему не МТ4 или МТ5?
МТ3? А почему не МТ4 или МТ5?
Мы работаем над открытием FIX протокола в пятерке.
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