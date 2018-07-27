OnChartEvent получает неправильные скан-коды клавиш : (

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1. Версия и битность терминала

MT5 build 1870, x64

2. Описание проблемы

Нажатие нецифровых клавиш дает скан-код 231 вместо скан-кодов. К примеру, нажатие "a" вместо 65 дает все те же 231

3. Последовательность действий

1. Запустить код:

void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam)
{
if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN)
Print("lparam: ", lparam); 

2. Нажать клавишу "a".

4. Полученный результат

В журнале получаем: lparam: 231

5. Ожидаемый результат

lparam: 65

6. Дополнительные сведения

https://hkar.ru/UD2T

спсб

п.с. от себя: я так понимаю, у меня какая-то программа на пк перехватывает горячую клавишу.

переустановка терминала не помогла.

п.с. СД меня послал : (

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работаю с клавиатуры - таких проблем не видел.

проверил ваш код и все нормально.

а = 65


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понятно, что с кодом всё нормально.

что-то с моим компом.

как узнать, что? что спросить на комп. форуме?

 
Artsem:

понятно, что с кодом всё нормально.

что-то с моим компом.

как узнать, что? что спросить на комп. форуме?


попробуйте загрузить какую-нибудь программу , чтобы узнать, что ситуация на всей Винде, а не только на терминале.

https://www.google.com.ua/search?q=%D1%85%D1%83%D0%BA+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&rlz=1C1ASUM_enUA681UA681&oq=%D1%85%D1%83%D0%BA+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&aqs=chrome..69i57j0l5.5157j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 
Может клавиша Alt или какая-то другая залипла на клаве, и потому генерируются расширенные символы.
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