OnChartEvent получает неправильные скан-коды клавиш : (
понятно, что с кодом всё нормально.
что-то с моим компом.
как узнать, что? что спросить на комп. форуме?
Artsem:
понятно, что с кодом всё нормально.
что-то с моим компом.
как узнать, что? что спросить на комп. форуме?
попробуйте загрузить какую-нибудь программу , чтобы узнать, что ситуация на всей Винде, а не только на терминале.
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%85%D1%83%D0%BA+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&rlz=1C1ASUM_enUA681UA681&oq=%D1%85%D1%83%D0%BA+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&aqs=chrome..69i57j0l5.5157j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Может клавиша Alt или какая-то другая залипла на клаве, и потому генерируются расширенные символы.
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1. Версия и битность терминала
MT5 build 1870, x64
2. Описание проблемы
Нажатие нецифровых клавиш дает скан-код 231 вместо скан-кодов. К примеру, нажатие "a" вместо 65 дает все те же 231
3. Последовательность действий
1. Запустить код:
void OnChartEvent(const int id,const long& lparam,const double& dparam,const string& sparam)
{
if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN)
Print("lparam: ", lparam);
}
2. Нажать клавишу "a".
4. Полученный результат
В журнале получаем: lparam: 231
5. Ожидаемый результат
lparam: 65
6. Дополнительные сведения
https://hkar.ru/UD2T
спсб
п.с. от себя: я так понимаю, у меня какая-то программа на пк перехватывает горячую клавишу.
переустановка терминала не помогла.
п.с. СД меня послал : (