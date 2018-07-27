Функция OnDeinit не исполняет прописанный в ней код (индикатор на MQL4)
Подскажите кто разбирается, почему функция OnDeinit не исполняет прописанный в ней код?
Суть в том что вообще ничего не делает, что я только не пробовал:
- алерты
- объекты выводить на экран
- глобальные переменные создать/удалить
Никак ни пойму в чём проблема, всё проверял по нескольку раз, но ничего. Вот даже этот простой алерт ни хочет выводить
Вот зачем вставлять картинкой, а??? Неужели думаете, кто-то будет перепечатывать, чтобы разобраться? Есть же клавиша Код
Никак ни пойму в чём проблема, всё проверял по нескольку раз, но ничего. Вот даже этот простой алерт ни хочет выводить
Всё очень просто, это же элементарно! Раз алерт не срабатывает значит функция не вызывается! Именно это является полным ответом на ваш вопрос, так как информации вы вообще никакой не предоставили, а как выглядит стандартная функция тут знаю все.
Всё очень просто, это же элементарно! Раз алерт не срабатывает значит функция не вызывается! Именно это является полным ответом на ваш вопрос, так как информации вы вообще никакой не предоставили, а как выглядит стандартная функция тут знаю все.
Так а что делать? Ведь это часть замысла индикатора, после его выгрузки он должен удалить свои глобальные переменные и объекты
Так а что делать? Ведь это часть замысла индикатора, после его выгрузки он должен удалить свои глобальные переменные и объекты
Посмотрите в журнале: похоже критическая ошибка прерывает выполнение программы. Поставьте алерты на выходе
Подскажите кто разбирается, почему функция OnDeinit не исполняет прописанный в ней код?
Суть в том что вообще ничего не делает, что я только не пробовал:
- алерты
- объекты выводить на экран
- глобальные переменные создать/удалить
Никак ни пойму в чём проблема, всё проверял по нескольку раз, но ничего. Вот даже этот простой алерт ни хочет выводить
Убери из функции все аргументы и она будет работать.
Проблема на онлайн чарте или в тестере?
Онлайн
Скорее всего действительно выполнение не доходит до этого обработчика. Код вылетает раньше по какой то ошибке. Лог посмотрите.
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Подскажите кто разбирается, почему функция OnDeinit не исполняет прописанный в ней код?
Суть в том что вообще ничего не делает, что я только не пробовал:
- алерты
- объекты выводить на экран
- глобальные переменные создать/удалить
Никак ни пойму в чём проблема, всё проверял по нескольку раз, но ничего. Вот даже этот простой алерт ни хочет выводить