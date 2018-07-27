Функция OnDeinit не исполняет прописанный в ней код (индикатор на MQL4)

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Подскажите кто разбирается, почему функция OnDeinit не исполняет прописанный в ней код?


Суть в том что вообще ничего не делает, что я только не пробовал:

- алерты

- объекты выводить на экран

- глобальные переменные создать/удалить


Никак ни пойму в чём проблема, всё проверял по нескольку раз, но ничего. Вот даже этот простой алерт ни хочет выводить


 
Alexandr Davydovskyi:

Подскажите кто разбирается, почему функция OnDeinit не исполняет прописанный в ней код?


Суть в том что вообще ничего не делает, что я только не пробовал:

- алерты

- объекты выводить на экран

- глобальные переменные создать/удалить


Никак ни пойму в чём проблема, всё проверял по нескольку раз, но ничего. Вот даже этот простой алерт ни хочет выводить


Вот зачем вставлять картинкой, а??? Неужели думаете, кто-то будет перепечатывать, чтобы разобраться? Есть же клавиша Код

 
Alexandr Davydovskyi:

Никак ни пойму в чём проблема, всё проверял по нескольку раз, но ничего. Вот даже этот простой алерт ни хочет выводить

Всё очень просто, это же элементарно! Раз алерт не срабатывает значит функция не вызывается! Именно это является полным ответом на ваш вопрос, так как информации вы вообще никакой не предоставили, а как выглядит стандартная функция тут знаю все.

 
Alexey Valeev:

Всё очень просто, это же элементарно! Раз алерт не срабатывает значит функция не вызывается! Именно это является полным ответом на ваш вопрос, так как информации вы вообще никакой не предоставили, а как выглядит стандартная функция тут знаю все.

Так а что делать? Ведь это часть замысла индикатора, после его выгрузки он должен удалить свои глобальные переменные и объекты

 
Alexandr Davydovskyi:

Так а что делать? Ведь это часть замысла индикатора, после его выгрузки он должен удалить свои глобальные переменные и объекты

Посмотрите в журнале: похоже критическая ошибка прерывает выполнение программы. Поставьте алерты на выходе

 
Alexandr Davydovskyi:

Подскажите кто разбирается, почему функция OnDeinit не исполняет прописанный в ней код?


Суть в том что вообще ничего не делает, что я только не пробовал:

- алерты

- объекты выводить на экран

- глобальные переменные создать/удалить


Никак ни пойму в чём проблема, всё проверял по нескольку раз, но ничего. Вот даже этот простой алерт ни хочет выводить


Убери из функции все аргументы и она будет работать.

 
Весь код приведите, будьте любезны уважаемый
 
Проблема на онлайн чарте или в тестере?
 
Stanislav Korotky:
Проблема на онлайн чарте или в тестере?

Онлайн

 
Скорее всего действительно выполнение не доходит до этого обработчика. Код вылетает раньше по какой то ошибке. Лог посмотрите.
 
Andrei Novichkov:
Скорее всего действительно выполнение не доходит до этого обработчика. Код вылетает раньше по какой то ошибке. Лог посмотрите.

Вы о журнале?


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