Как я вхожу в рынок?
Думал, что вход по тренду при откате самый распространённый. Но пока это не подтверждается.
Знает индикатор, а я не вмешиваюсь.
Yousufkhodja Sultonov:
Знает индикатор, а я не вмешиваюсь.
Знает индикатор, а я не вмешиваюсь.
Да, DA всё знает.)
Все зависит от Торговой Стратегии
Вхожу с деньгами.
Alexandr Murzin:
Вхожу с деньгами.
... а выхожу без денег).
Вхожу по тренду при откате. Иногда выхожу без денег).
Uladzimir Izerski:
... а выхожу без денег).
Вхожу по тренду при откате. Иногда выхожу без денег).
Бедные ручечники )) А мой лучше всего работает на флете. Точнее, наиболее стабильно.
khorosh:
Да, DA всё знает.)
Вы тоже об этом знаете или это комплимент?
Yousufkhodja Sultonov:
Вы тоже об этом знаете или это комплимент?
Ну так вы же результаты теста показывали. Сам не проверял, просто вам поверил. Я только не понял, как вы DDA используете.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь