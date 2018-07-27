Как я вхожу в рынок?

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Думал, что вход по тренду при откате самый распространённый. Но пока это не подтверждается.
 
Знает индикатор, а я не вмешиваюсь.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Знает индикатор, а я не вмешиваюсь.

Да, DA всё знает.)

 

Все зависит от Торговой Стратегии

 

Вхожу с деньгами.

 
Alexandr Murzin:

Вхожу с деньгами.

... а выхожу без денег). 

Вхожу по тренду при откате. Иногда выхожу без денег). 

 
Uladzimir Izerski:

... а выхожу без денег). 

Вхожу по тренду при откате. Иногда выхожу без денег). 

Бедные ручечники )) А мой лучше всего работает на флете. Точнее, наиболее стабильно.

 
Alexey Volchanskiy:

Бедные ручечники )) А мой лучше всего работает на флете. Точнее, наиболее стабильно.

Руками корявей получается, а бота никак до ума не доведу.То брыкается, то в болото завезёт)   Лето, солнце, пиво, лень получается олень или лось.

П.С. С пивом по жизни.

hj54

 
khorosh:

Да, DA всё знает.)

Вы тоже об этом знаете или это комплимент?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Вы тоже об этом знаете или это комплимент?

Ну так вы же результаты теста показывали. Сам не проверял, просто вам поверил. Я только не понял, как вы DDA используете.

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