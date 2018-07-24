Эксперт перестаёт работать - страница 2
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Я это знаю. И у меня 2=2
ок.
добавьте следующую команду на каждый буфер перед циклом расчета индикатораhttps://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize
ок.
добавьте следующую команду на каждый буфер перед циклом расчета индикатораhttps://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize
Честно говоря, никогда с таким зверем не сталкивался...
То есть, если я правильно понял из Справочника, это будет выглядеть как-то так:
...или?И Ещё смущает фраза из Справочника:
value
[in] Новое значение, которое нужно установить всем элементам массива.
Это что ж? ВСЕМ элементам массива - равнясь-смирно-единообразно по уставу???.... На фига тогда, вообще, массив, если у него все элементы одинаковые?
(Не, ну теоретически, может быть, но - точно не наш случай!)
И
Возвращаемое значение
Количество инициализированных элементов.Не совсем понял, ну и что мне с этим знанием делать?
это код для индикатора
для эксаерта по другому нужно написать
Вот оно во всей красе!
Перекрестье стоит на баре -1, значение в Окне данных.
Белая стрелка стоит на баре, значение которого отражается в Comment
Вот оно во всей красе!
Перекрестье стоит на баре -1, значение в Окне данных.
Белая стрелка стоит на баре, значение которого отражается в Comment
скорее всего в комменте это:
скорее всего в комменте это:
Именно это, верно. Но!
В формуле стоит shift 1;
в Окне данных с предыдущего бара (shift1) - совершенно другое значение;
те данные, которые в Commente - от shift23 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ОТКУДА?????????????????????????????????????
Именно это, верно. Но!
В формуле стоит shift 1;
в Окне данных с предыдущего бара (shift1) - совершенно другое значение;
те данные, которые в Commente - от shift23 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ОТКУДА?????????????????????????????????????
все правильно отражает
эта цифра и есть пустое значение