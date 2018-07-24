Эксперт перестаёт работать - страница 2

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Artemij:

Я это знаю. И у меня 2=2

ок.

добавьте следующую команду на каждый буфер перед циклом расчета индикатора

https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize
Документация по MQL5: Операции с массивами / ArrayInitialize
Документация по MQL5: Операции с массивами / ArrayInitialize
  • www.mql5.com
Функция ArrayResize() позволяет задать для массива размер с некоторым запасом для его будущего увеличения без физического перераспределения памяти. Это сделано для улучшения быстродействия, так как операции по распределению памяти...
 
Renat Akhtyamov:

ок.

добавьте следующую команду на каждый буфер перед циклом расчета индикатора

https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize

Честно говоря, никогда с таким зверем не сталкивался...

То есть, если я правильно понял из Справочника, это будет выглядеть как-то так:

double Trend_Up40[500];

Trend_Up40[i]   = iCustom(......................,i+1);

ArrayInitialize(Trend_Up40,Trend_Up40[i]);

...или?

И Ещё смущает фраза из Справочника:

value

[in]  Новое значение, которое нужно установить всем элементам массива.


Это что ж? ВСЕМ элементам массива - равнясь-смирно-единообразно по уставу???.... На фига тогда, вообще, массив, если у него все элементы одинаковые?

(Не, ну теоретически, может быть, но - точно не наш случай!)

И 

Возвращаемое значение

Количество инициализированных элементов.

Не совсем понял, ну и что мне с этим знанием делать?
  
double Trend_Up40[];
//------


ArrayInitialize(Trend_Up40,EMPTY_VALUE); 
for....
{
   Trend_Up40[i]   = ...........;
}

это код для индикатора

для эксаерта по другому нужно написать

 

Вот оно во всей красе!

Trend_Up   = iCustom("EURCAD",0,"Trend 1",Periods,Method,Price,0,1);
Trend_Down = iCustom("EURCAD",0,"Trend 1",Periods,Method,Price,1,1);

Перекрестье стоит на баре -1, значение в Окне данных.

Белая стрелка стоит на баре, значение которого отражается в Comment

 
Artemij:

Вот оно во всей красе!

Перекрестье стоит на баре -1, значение в Окне данных.

Белая стрелка стоит на баре, значение которого отражается в Comment

скорее всего в комменте это:

Trend_Up   = iCustom("EURCAD",0,"Trend 1",Periods,Method,Price,0,1);
 
Renat Akhtyamov:

скорее всего в комменте это:

Именно это, верно. Но!

В формуле стоит shift 1;

в Окне данных с предыдущего бара (shift1) - совершенно другое значение;  

те данные, которые в Commente - от shift23 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ОТКУДА?????????????????????????????????????

 
Artemij:

Именно это, верно. Но!

В формуле стоит shift 1;

в Окне данных с предыдущего бара (shift1) - совершенно другое значение;  

те данные, которые в Commente - от shift23 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ОТКУДА?????????????????????????????????????

все правильно отражает

эта цифра и есть пустое значение

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