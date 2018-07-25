Прожорливость памяти ОЗУ MT5, проблемы с чтением/записью больших файлов - страница 8
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Ужас
Эмоции очень важны для понимания отношения человека к происходящему. Однако, не плохо бы понимать в отношении чего выражены столь сильные эмоции?
Позвольте немного разрядить обстановку. Про ужас вспомнил анекдот.
Приходит в публичный дом посетитель. Ему дают девушку, поднимаются наверх. Через минуту девушка выбегает из комнаты и с криком "Ужас, ужас!" убегает. Ладно, дают ему вторую. Она заходит в комнату, через минуту выбегает с криком "Ужас, ужас!" и тоже убегает. Но обслужить-то клиента надо. Тогда сама хозяйка идет к нему. Проходит час. Она выходит, шатаясь. Говорит: "Ну, ужас... Но не Ужас-ужас!". )))
Вы проверили и не выявили ускорения? Или Вы утверждаете, что я ввожу тут всех в заблуждение?
А тут даже проверять необязательно. Ускорение от такого изменения почти не будет, потому что как в математике "от перемены мест слагаемых сумма не меняется". Поэтому заблуждение очевидно.
Aleksey Vyazmikin:
Вы ветку внимательно читаете? Видели мой ответ на готовое решение в виде функции? У Вас есть другое решение? Конечно что такое ООП я не знаю, внимательно читающий ветку человек сразу бы это подметил...
Всегда есть "другое решение". Но "другое решение" в данном случае недоступно из-за недостатка знаний.
Aleksey Vyazmikin:
Про платность/бесплатность - это уже смешно, я как раз показал, что платные решения не делают решение лучше бесплатного, а Вы опять про деньги...
Ничего показано не было. Платное решение прекрасно выполняет свою задачу, но используется неправильным образом.
Или платишь, или учишься - закон современного мира.
Тут полный кошмар и хаос.
А тут даже проверять необязательно. Ускорение от такого изменения почти не будет, потому что как в математике "от перемены мест слагаемых сумма не меняется". Поэтому заблуждение очевидно.
Ну, как можно быть таким самоуверенным...
Всегда есть "другое решение". Но "другое решение" в данном случае недоступно из-за недостатка знаний.
Так дайте людям со знаниями высказаться по существу, если у Вас нет потребности помочь, то что движет Вами?
Ничего показано не было. Платное решение прекрасно выполняет свою задачу, но используется неправильным образом.
Или платишь, или учишься - закон современного мира.
Тут полный кошмар и хаос.
Может расскажите, как я должен использовать класс, написанный по своему ТЗ для своих целей?
Ну, как можно быть таким самоуверенным...
Так дайте людям со знаниями высказаться по существу, если у Вас нет потребности помочь, то что движет Вами?
Может расскажите, как я должен использовать класс, написанный по своему ТЗ для своих целей?
Самоуверенности мне придаёт большое опыт в программировании таких задач.
Все уже высказались по существу. Даже fxsaber дал ссылку на решение. Но все реальные решения были отвергнуты или проигнорированы.
Класс хорош, а вот ТЗ явно было составлено неправильно для целей, которых никто не понимает.
Если так сложно прочитать файл CSV в 10 строк кода, то может не стоит этим самому заниматься?
Самоуверенности мне придаёт большое опыт в программировании таких задач.
Все уже высказались по существу. Даже fxsaber дал ссылку на решение. Но все реальные решения были отвергнуты или проигнорированы.
Класс хорош, а вот ТЗ явно было составлено неправильно для целей, которых никто не понимает.
Если так сложно прочитать файл CSV в 10 строк кода, то может не стоит этим самому заниматься?
Ваш вклад в ветку понятен.
Могу своё решение предложить. Ниже тестовый код и результат. Файл имеет размер 140Мб и имеет 2000000 записей. По диспетчеру задач высмотрел 270Мб использования оперативки(максимум минус объём без скрипта)
Вот пример CSV файла, который используется в тесте:
Сохранение файла без учёта перечислений
Могу своё решение предложить. Ниже тестовый код и результат. Файл имеет размер 140Мб и имеет 2000000 записей. По диспетчеру задач высмотрел 270Мб использования оперативки(максимум минус объём без скрипта)
Вот пример CSV файла, который используется в тесте:
Сохранение файла без учёта перечислений
Отлично! Согласен опробовать Ваше решение.