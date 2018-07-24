Самый низкий спред 5 знаков который у вас был!

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Сегодня сделку закрыл со спредом 4 на пять знаков(без комиссии),думал что -то не то,нет и в правду 4!
 

Воопще знаю некоторых ребят которые специально закрывают сделки со спредом 15,17.

спрашивал зачем?....ну типа ради кэш бэка,только не понял в чем прибыль?

 

Смотря что за брокер. У некоторых и нулевой спред проскакивает по EURUSD. Не пойму, что вас так удивляет.


 

плюс комиссия прибавляет 0,4 пункта

 

Самый низкий спред - нулевой.

Ряд ДЦ предоставляют счета с нулевыми спредами.

 
Самый низкий спред бывает положительным. Но на нем заработать нереально, 1-2 тика максимум может продержаться.
 
0 (ноль) на реальном рынке
 
Konstantin Nikitin:
Самый низкий спред бывает положительным. Но на нем заработать нереально, 1-2 тика максимум может продержаться.

А у меня робот при работе дал ошибку (размер спреда был номером элемента массива) и оказался что спред иногда бывает и ниже нуля  :)

 
https://www.mql5.com/ru/forum/263560#comment_8051824
 
-2 :)
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