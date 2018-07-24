Самый низкий спред 5 знаков который у вас был!
Сегодня сделку закрыл со спредом 4 на пять знаков(без комиссии),думал что -то не то,нет и в правду 4!
Воопще знаю некоторых ребят которые специально закрывают сделки со спредом 15,17.
спрашивал зачем?....ну типа ради кэш бэка,только не понял в чем прибыль?
плюс комиссия прибавляет 0,4 пункта
Самый низкий спред - нулевой.
Ряд ДЦ предоставляют счета с нулевыми спредами.
Самый низкий спред бывает положительным. Но на нем заработать нереально, 1-2 тика максимум может продержаться.
0 (ноль) на реальном рынке
Konstantin Nikitin:
Самый низкий спред бывает положительным. Но на нем заработать нереально, 1-2 тика максимум может продержаться.
Самый низкий спред бывает положительным. Но на нем заработать нереально, 1-2 тика максимум может продержаться.
А у меня робот при работе дал ошибку (размер спреда был номером элемента массива) и оказался что спред иногда бывает и ниже нуля :)
https://www.mql5.com/ru/forum/263560#comment_8051824
-2 :)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь