Как добавить валютные пары в МТ5?

На чемпионате народ торгует по 12 парам. А в МТ5  только 6 из того списка и еще 4 левых. Как можно добавить остальные инструменты?  

Спасибо.
 
SoundChip:
обзор рынка>Показать все символы.


 
sergey1294:

обзор рынка>Показать все символы.


Огромное спасибо, Сергей!
SoundChip:
Сергей, спасибо. А индексы и металлы можно посмотреть? Или планируется?
-Alexey-:
Сергей, спасибо. А индексы и металлы можно посмотреть? Или планируется?
Металлы если не ошибаюсь есть у Альпари.
 
Хочу добавить валютные пары NZDCAD.m и NZDCHF.m в МТ5. Подскажите, есть ли такая возможность?
 
Slavyanins:
Это зависит от вашего брокера.
 
angevoyageur:
Спасибо. Подскажите, а какова последовательность действий в МТ5? С данной программой недостаточно знаком.
 
Slavyanins:
Спасибо. Подскажите, а какова последовательность действий в МТ5? С данной программой недостаточно знаком.

"Обзор рынка", правой клавишей мыши, "Показать все".



Если в полном списке их нет, то тогда звонить брокеру по контактным телефонам.

 
 Подскажите пожалуйста, что делаю не так.
Открыла счёт через открытие-брокер. Но в mt5 вместо обычных валютных пар какая то фигня. "Показать все" нажимала.
 
3aikina_31 #:
 Подскажите пожалуйста, что делаю не так.
Открыла счёт через открытие-брокер. Но в mt5 вместо обычных валютных пар какая то фигня. "Показать все" нажимала.

Класс! Вы просто открыли счёт на валютную секцию Мосбиржи)

