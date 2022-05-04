Как добавить валютные пары в МТ5?
SoundChip:
На чемпионате народ торгует по 12 парам. А в МТ5 только 6 из того списка и еще 4 левых. Как можно добавить остальные инструменты?
Спасибо.
обзор рынка>Показать все символы.
sergey1294:Огромное спасибо, Сергей!
SoundChip:Сергей, спасибо. А индексы и металлы можно посмотреть? Или планируется?
-Alexey-:Металлы если не ошибаюсь есть у Альпари.
Slavyanins:Это зависит от вашего брокера.
I want to add currency pairs and NZDCAD.m NZDCHF.m in MT5. Tell me, is it possible?
angevoyageur:Спасибо. Подскажите, а какова последовательность действий в МТ5? С данной программой недостаточно знаком.
Slavyanins:
"Обзор рынка", правой клавишей мыши, "Показать все".
Если в полном списке их нет, то тогда звонить брокеру по контактным телефонам.
Подскажите пожалуйста, что делаю не так.
Открыла счёт через открытие-брокер. Но в mt5 вместо обычных валютных пар какая то фигня. "Показать все" нажимала.
Файлы:
