Почему не рисуются линии индикатора в MT4
Добрый день!
Немного подправил исходник аллигатора, хотел вместо его линий рисовать 3 простых горизонтальных линий по текущим значениям МА200 с трёх старших таймфреймов.
Но линии почему-то не рисуются. Почему?
Для рисования линии нужно указать значения хотя бы в двух соседних элементах буфера, а здесь значение пишется постоянно в один и тот же элемент - индекс 0.
В крайнем случае подождите формирования нового бара и тогда получите отображение линии на двух барах. Или в тестере еще можно посмотреть.
Для рисования линии нужно указать значения хотя бы в двух соседних элементах буфера, а здесь значение пишется постоянно в один и тот же элемент - индекс 0.
В крайнем случае подождите формирования нового бара и тогда получите отображение линии на двух барах. Или в тестере еще можно посмотреть.
О! Вижу нарисовались три малюсеньких чёрточки. Но я хотел просто горизонтальную линию по текущим значениям 200й, поэтому и нулевой индекс, так как для построения горизонтальной прямой нужна всего одна координата. Кстати, линии пропадают при переключении таймфрейма, а мне нужно, чтобы линии двигались синхронно с изменением 200й на соответствующих таймфреймах. Видимо, аллигатор, как основа для такого индикатора не подходит.Да, в тестере рисуются кривые линии, а мне нужно три прямых с трёх таймфреймов 200й средней на текущем баре.
О! Вижу нарисовались три малюсеньких чёрточки. Но я хотел просто горизонтальную линию по текущим значениям 200й, поэтому и нулевой индекс, так как для построения горизонтальной прямой нужна всего одна координата. Кстати, линии пропадают при переключении таймфрейма, а мне нужно, чтобы линии двигались синхронно с изменением 200й на соответствующих таймфреймах. Видимо, аллигатор, как основа для такого индикатора не подходит.Да, в тестере рисуются кривые линии, а мне нужно три прямых с трёх таймфреймов 200й средней на текущем баре.
Рисуйте линию типа OBJ_TREND не используя индикаторные буферы с помощью функции ObjectCreate().
Рисуйте линию типа OBJ_TREND не используя индикаторные буферы с помощью функции ObjectCreate().
Спасибо за подсказку, но в справке подробно расписан скрипт. Теперь как перенести это всё в индикаторную форму?..
Спасибо за подсказку, но в справке подробно расписан скрипт. Теперь как перенести это всё в индикаторную форму?..
В функции OnCalculate() рисуете линию с заданными координатами (ObjectCreate()), если она еще не нарисована (ObjectFind()) , если уже нарисована просто перемещаете ее (ObjectMove()) В качестве цены используете значение iМА. В качестве времени Time[0], вторая координата времени Time[0]+PeriodSeconds()*Shift. Где Shift - желаемое смещение линии в будущее. В итоге должно получится примерно так как на картинке. Если это индикатор нужен только для визуального отображения и вы его не будете использовать в советнике то индикаторные буферы вообще не нужны. Такой способ подходит только если вам нужно видеть текущие значения iMA и не нужны значения, что были в прошлом.
P.S. Нулевой индекс iMA лучше не использовать. Так как это еще не закрытый бар и его значения будут меняться каждый новый тик. Ваша линия будет дергаться. Для ускорения работы индикатора лучше сделать контроль формирования бара и после чего менять координаты линии.
В функции OnCalculate() рисуете линию с заданными координатами (ObjectCreate()), если она еще не нарисована (ObjectFind()) , если уже нарисована просто перемещаете ее (ObjectMove()) В качестве цены используете значение iМА. В качестве времени Time[0], вторая координата времени Time[0]+PeriodSeconds()*Shift. Где Shift - желаемое смещение линии в будущее. В итоге должно получится примерно так как на картинке. Если это индикатор нужен только для визуального отображения и вы его не будете использовать в советнике то индикаторные буферы вообще не нужны. Такой способ подходит только если вам нужно видеть текущие значения iMA и не нужны значения, что были в прошлом.
P.S. Нулевой индекс iMA лучше не использовать. Так как это еще не закрытый бар и его значения будут меняться каждый новый тик. Ваша линия будет дергаться. Для ускорения работы индикатора лучше сделать контроль формирования бара и после чего менять координаты линии.
if(ObjectFind(0,"H1")!=0) if(!ObjectMove(0,"H1",0,Time[0],iMA(NULL,PERIOD_H1,200,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0))) { Print(__FUNCTION__, ": не удалось найти горизонтальную линию! Код ошибки = ",GetLastError()); return(false); } else if(!ObjectCreate(0,"H1",OBJ_HLINE,0,0,iMA(NULL,PERIOD_H1,200,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0))) { Print(__FUNCTION__, ": не удалось создать горизонтальную линию! Код ошибки = ",GetLastError()); return(false); }
С созданием вроде всё нормально, а с перемещением нет: даже не создаёт линию.Эти уровни нужны для визуализации, чтобы не прыгать по таймфреймам. 200-ка медленная, поэтому на таких старших таймфреймах она не очень-то будет дёргаться.
С созданием вроде всё нормально, а с перемещением нет: даже не создаёт линию.Эти уровни нужны для визуализации, чтобы не прыгать по таймфреймам. 200-ка медленная, поэтому на таких старших таймфреймах она не очень-то будет дёргаться.
Попробуйте вот эту функцию.
void TrendLine(string name,datetime time1,double price1,datetime time2,double price2) { if (ObjectFind(0,name)==-1) { ObjectCreate(0,name, OBJ_TREND, 0, time1, price1, time2,price2); } else { ObjectMove(0,name,0,time1,price1); ObjectMove(0,name,1,time2,price2); } }
Попробуйте вот эту функцию.
Спасибо, но мне нужна строго горизонтальная линия (OBJ_HLINE), как я с самого начала написал.
Спасибо, но мне нужна строго горизонтальная линия (OBJ_HLINE), как я с самого начала написал.
Так не проблема, надо только чуток поменять код.
void HLine(string name,double price) { if (ObjectFind(0,name)==-1) { ObjectCreate(0,name, OBJ_HLINE, 0, 0, price); } else { ObjectMove(0,name,0,0,price); } }
В итоге у вас должно получиться примерно так.
#property strict //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit(void) { } //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { double MAH1=iMA(NULL,PERIOD_H1,200,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0); double MAH4=iMA(NULL,PERIOD_H4,200,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0); double MAD1=iMA(NULL,PERIOD_D1,200,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0); HLine("H1",MAH1); HLine("H4",MAH4); HLine("D1",MAD1); //---- done return(rates_total); }
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Добрый день!
Немного подправил исходник аллигатора, хотел вместо его линий рисовать 3 простых горизонтальных линий по текущим значениям МА200 с трёх старших таймфреймов.
Но линии почему-то не рисуются. Почему?