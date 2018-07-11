Обсуждение опционных стратегий. - страница 3
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Тоже в своё время было интересно ... Посмотрите на Структуру активов, что они практиковали. Общий "суммарный вектор" ожидания доходности, как и у большинства из нас, фонд ты или частник с 1 $ на центовом счёте, отрицателен.
Да и риски, если я не ошибаюсь, лауреаты им рассчитывали без учёта "мгновенного" краха структуры активов. Следовательно, не показательно. "Стиль" торговли, в этом случае, по сути, ни чем от стиля большинства трейдеров, не отличается.
Но, опыт торговли LTCM как исследование динамики низкой волатильности, ценен, естественно.
Так подробно я не изучал, но вроде бы главными причинами считают кризисы в Азии и России. Для меня всё это - показательный пример того, что все мат. теории полагают рынок в том или ином смысле стационарным. А он нестационарный, иногда очень (это хорошо описано у Талеба). Теория стохаст. дифф. уравнений, на которой базируется опционная математика, не исключение, поскольку все случайные процессы в ней строятся на основе винеровского (процесса со стационарными приращениями).
Так же, пишут, что им добавило проблем копирование их сделок другими игроками. Тогда это показательный пример того, как применение хорошей теории может само по себе создать нестационарность, которая сделает её плохой теорией.
Так подробно я не изучал, но вроде бы главными причинами считают кризисы в Азии и России. Для меня всё это - показательный пример того, что все мат. теории полагают рынок в том или ином смысле стационарным. А он нестационарный, иногда очень (это хорошо описано у Талеба). Теория стохаст. дифф. уравнений, на которой базируется опционная математика, не исключение, поскольку все случайные процессы в ней строятся на основе винеровского (процесса со стационарными приращениями).
Так же, пишут, что им добавило проблем копирование их сделок другими игроками. Тогда это показательный пример того, как применение хорошей теории может само по себе создать нестационарность, которая сделает её плохой теорией.
Как - то всё в одну корзину. :)
Закон всемирного тяготения тоже пример хорошей теории, применяемой на практике. И, что - то не заметно, что применение хорошей теории создаёт проблемы, которые делают её плохой теорией.
Факт, что "копирование" знаний о всемирном тяготении добавляет проблем при планировании полётов на самолётах, но ведь это никак не мешает нам пользоваться услугами авиакомпаний.
Не важно, что им добавили проблем копированием сделок, важно то, что они нарушили правила риск - менеджмента. А лукавить, ссылаясь на нестационарность, это ... удивительно :)Я здесь использовал Стандартное отклонение, так нагляднее и понятнее, чем перерасчёт в истинную HV. Динамика все равно таже, по сути.
Нестационарность - это движение, динамика. Стационарность - это нечто застывшее. Так цена всегда движется, туда, сюда, обратно, очень приятно для профита :)
Их опыт интересен именно в динамике низкой волатильности. Сравните волатильность сегодняшнюю и волатильность 15 летней давности, с волатильностью тех лет, когда работал этот фонд.
Почему именно этот опыт? Сравнивайте :) EURUSD
Как - то всё в одну корзину. :)
Закон всемирного тяготения тоже пример хорошей теории, применяемой на практике. И, что - то не заметно, что применение хорошей теории создаёт проблемы, которые делают её плохой теорией.
Факт, что "копирование" знаний о всемирном тяготении добавляет проблем при планировании полётов на самолётах, но ведь это никак не мешает нам пользоваться услугами авиакомпаний.
Не важно, что им добавили проблем копированием сделок, важно то, что они нарушили правила риск - менеджмента. А лукавить, ссылаясь на нестационарность, это ... удивительно :)Я здесь использовал Стандартное отклонение, так нагляднее и понятнее, чем перерасчёт в истинную HV. Динамика все равно таже, по сути.
Нестационарность - это движение, динамика. Стационарность - это нечто застывшее. Так цена всегда движется, туда, сюда, обратно, очень приятно для профита :)
Их опыт интересен именно в динамике низкой волатильности. Сравните волатильность сегодняшнюю и волатильность 15 летней давности, с волатильностью тех лет, когда работал этот фонд.
Почему именно этот опыт? Сравнивайте :) EURUSD
Ну, в вашей-то корзине побольше понамешано. В моей хотя бы нет смешивания физики с экономикой)
Но не буду соревноваться с вами в софистике и демагогии. Замечу лишь, что вряд ли имеет смысл рассуждать об "опционной математике" не имея базовых представлений из теории случайных процессов (о понятии стационарности в частности)