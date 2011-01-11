ATC 2010: Отчет о заседании Жюри 1 ноября 2010 года - страница 2

vlad123:

Да и потом - можно зашить разные параметры торговли для разных периодов (а это квалифицируется как нарушение - что обозначено в рассматриваемой новости).

Наверно, все-таки нарушение в данном случае квалифицировано как таковое именно из-за явной подделки результатов на тестовом периоде (торговля лотом 0.1, код был выложен в комментах к отчету). Разница в поведении - это уже следствие этой подделки.

 
vlad123:

 

Спасибо за ответ.

Но за 1,5 месяца 350 сделок, а за 9 - 300. Как-то...  

Да и потом - можно зашить разные параметры торговли для разных периодов (а это квалифицируется как нарушение - что обозначено в рассматриваемой новости).

Тут без п.6.3. правил все равно будут сомнения.

В принципе это касается всех кто-торгует лотом 3+ с большим риском (коль скоро - разные параметры торговли в разный период квалифицированно нарушением).

 

Тут, скорее всего, путаница в терминологии (ордера, сделки, трэйды). Renat, вероятно, под словами "было больше 300 сделок" имел ввиду трэйдов (закрытых сделок). На текущий момент их у bobsley 91 за почти 2 месяца, что примерно равно 300 за 7 месяцев (не 9, тестовый период с 01.01.10 по 01.08.10).
 

Так как насчет пункта правил - 6.3. для экспертов лидеров?

 
В связи с новыми дисквалификациями, все данные по средним балансу и эквити пересчитаны, а графики перестроены.
 

Я, собственно, со своим неудобным вопросом опять.

Объясняю почему:

Лидер где-то на шестой странице обсуждения в своей ветке какой-то график тестового периода показал, что заработал +250 000. Сейчас в пике у него было +130 000. Все это при депо в 10 000.

Предположим что автор разработал супер - систему с РЕАЛЬНЫМИ +3% в месяц, т.е. 40% годовых. Такую систему любой банк купит за любые деньги.

Тогда за время 8 месяцев «тест» + 2 месяца «трейд» он увеличил счет в 25*13=325 раз.

Проведем маленький анализ, факторный, где два фактора: один - РЕАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ системы, а второй - РИСК (по-русски удача).

Тогда

325=РЕАЛЬНАЯ_ПРИБЫЛЬНОСТЬ*РИСК

РЕАЛЬНАЯ_ПРИБЫЛЬНОСТЬ = (1+МЕС_ПРИБ%)^МЕСЯЦЕВ= (1+0,03)^(8+2)=1,34

Тогда

РИСК = 325/1,34= 242

Т.е. 1,34 и 242

Т.е. вероятность пройти и «тест» и «трейд» с таким уровнем риска крайне мала.

Что бы не быть голословным - мой тест

 

TestRes

 

Мой результат можете увидеть на 15 странице чемпионата (осталось от депо – 440).

Т.е. все – таки п.6.3. для первой 10-ки?

Полностью доверяю Организаторам, их ответ, «так-то и так-то - проверенно, все в порядке», полностью для меня закроет тему.

С уважением,

 
Игнор? 

 
Зачем вам сдался этот чемпионат с таким советником?:)

 
vlad123:

Вы же видели, что написано в пункте VI.3?

В случае обоснованных претензий со стороны Жюри к программам Участника и согласия Участника на аудит, проводится трехсторонняя (члены Жюри, Организатор и Участник) проверка. В случае отказа Участника от проверки возможна дисквалификация Участника.

 Вот завершится Чемпионат, тогда и будем смотреть. Претендентов на призы. Так было на всех Чемпионатах. При чём здесь первая десятка?

 

123
