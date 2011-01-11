ATC 2010: Отчет о заседании Жюри 1 ноября 2010 года - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да и потом - можно зашить разные параметры торговли для разных периодов (а это квалифицируется как нарушение - что обозначено в рассматриваемой новости).
Спасибо за ответ.
Но за 1,5 месяца 350 сделок, а за 9 - 300. Как-то...
Да и потом - можно зашить разные параметры торговли для разных периодов (а это квалифицируется как нарушение - что обозначено в рассматриваемой новости).
Тут без п.6.3. правил все равно будут сомнения.
В принципе это касается всех кто-торгует лотом 3+ с большим риском (коль скоро - разные параметры торговли в разный период квалифицированно нарушением).
Так как насчет пункта правил - 6.3. для экспертов лидеров?
Я, собственно, со своим неудобным вопросом опять.
Объясняю почему:
Лидер где-то на шестой странице обсуждения в своей ветке какой-то график тестового периода показал, что заработал +250 000. Сейчас в пике у него было +130 000. Все это при депо в 10 000.
Предположим что автор разработал супер - систему с РЕАЛЬНЫМИ +3% в месяц, т.е. 40% годовых. Такую систему любой банк купит за любые деньги.
Тогда за время 8 месяцев «тест» + 2 месяца «трейд» он увеличил счет в 25*13=325 раз.
Проведем маленький анализ, факторный, где два фактора: один - РЕАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ системы, а второй - РИСК (по-русски удача).
Тогда
325=РЕАЛЬНАЯ_ПРИБЫЛЬНОСТЬ*РИСК
РЕАЛЬНАЯ_ПРИБЫЛЬНОСТЬ = (1+МЕС_ПРИБ%)^МЕСЯЦЕВ= (1+0,03)^(8+2)=1,34
Тогда
РИСК = 325/1,34= 242
Т.е. 1,34 и 242
Т.е. вероятность пройти и «тест» и «трейд» с таким уровнем риска крайне мала.
Что бы не быть голословным - мой тест
Мой результат можете увидеть на 15 странице чемпионата (осталось от депо – 440).
Т.е. все – таки п.6.3. для первой 10-ки?
Полностью доверяю Организаторам, их ответ, «так-то и так-то - проверенно, все в порядке», полностью для меня закроет тему.
С уважением,
Я, собственно, со своим неудобным вопросом опять.
Объясняю почему:
Лидер где-то на шестой странице обсуждения в своей ветке какой-то график тестового периода показал, что заработал +250 000. Сейчас в пике у него было +130 000. Все это при депо в 10 000.
Предположим что автор разработал супер - систему с РЕАЛЬНЫМИ +3% в месяц, т.е. 40% годовых. Такую систему любой банк купит за любые деньги.
Тогда за время 8 месяцев «тест» + 2 месяца «трейд» он увеличил счет в 25*13=325 раз.
Проведем маленький анализ, факторный, где два фактора: один - РЕАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ системы, а второй - РИСК (по-русски удача).
Тогда
325=РЕАЛЬНАЯ_ПРИБЫЛЬНОСТЬ*РИСК
РЕАЛЬНАЯ_ПРИБЫЛЬНОСТЬ = (1+МЕС_ПРИБ%)^МЕСЯЦЕВ= (1+0,03)^(8+2)=1,34
Тогда
РИСК = 325/1,34= 242
Т.е. 1,34 и 242
Т.е. вероятность пройти и «тест» и «трейд» с таким уровнем риска крайне мала.
Что бы не быть голословным - мой тест
Мой результат можете увидеть на 15 странице чемпионата (осталось от депо – 440).
Т.е. все – таки п.6.3. для первой 10-ки?
Полностью доверяю Организаторам, их ответ, «так-то и так-то - проверенно, все в порядке», полностью для меня закроет тему.
С уважением,
?
Я, собственно, со своим неудобным вопросом опять.
Объясняю почему:
Лидер где-то на шестой странице обсуждения в своей ветке какой-то график тестового периода показал, что заработал +250 000. Сейчас в пике у него было +130 000. Все это при депо в 10 000.
Предположим что автор разработал супер - систему с РЕАЛЬНЫМИ +3% в месяц, т.е. 40% годовых. Такую систему любой банк купит за любые деньги.
Тогда за время 8 месяцев «тест» + 2 месяца «трейд» он увеличил счет в 25*13=325 раз.
Проведем маленький анализ, факторный, где два фактора: один - РЕАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ системы, а второй - РИСК (по-русски удача).
Тогда
325=РЕАЛЬНАЯ_ПРИБЫЛЬНОСТЬ*РИСК
РЕАЛЬНАЯ_ПРИБЫЛЬНОСТЬ = (1+МЕС_ПРИБ%)^МЕСЯЦЕВ= (1+0,03)^(8+2)=1,34
Тогда
РИСК = 325/1,34= 242
Т.е. 1,34 и 242
Т.е. вероятность пройти и «тест» и «трейд» с таким уровнем риска крайне мала.
Что бы не быть голословным - мой тест
Мой результат можете увидеть на 15 странице чемпионата (осталось от депо – 440).
Т.е. все – таки п.6.3. для первой 10-ки?
Полностью доверяю Организаторам, их ответ, «так-то и так-то - проверенно, все в порядке», полностью для меня закроет тему.
С уважением,
Игнор?
Я, собственно, со своим неудобным вопросом опять.
Объясняю почему:
Лидер где-то на шестой странице обсуждения в своей ветке какой-то график тестового периода показал, что заработал +250 000. Сейчас в пике у него было +130 000. Все это при депо в 10 000.
Предположим что автор разработал супер - систему с РЕАЛЬНЫМИ +3% в месяц, т.е. 40% годовых. Такую систему любой банк купит за любые деньги.
Тогда за время 8 месяцев «тест» + 2 месяца «трейд» он увеличил счет в 25*13=325 раз.
Проведем маленький анализ, факторный, где два фактора: один - РЕАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ системы, а второй - РИСК (по-русски удача).
Тогда
325=РЕАЛЬНАЯ_ПРИБЫЛЬНОСТЬ*РИСК
РЕАЛЬНАЯ_ПРИБЫЛЬНОСТЬ = (1+МЕС_ПРИБ%)^МЕСЯЦЕВ= (1+0,03)^(8+2)=1,34
Тогда
РИСК = 325/1,34= 242
Т.е. 1,34 и 242
Т.е. вероятность пройти и «тест» и «трейд» с таким уровнем риска крайне мала.
Что бы не быть голословным - мой тест
Мой результат можете увидеть на 15 странице чемпионата (осталось от депо – 440).
Т.е. все – таки п.6.3. для первой 10-ки?
Полностью доверяю Организаторам, их ответ, «так-то и так-то - проверенно, все в порядке», полностью для меня закроет тему.
С уважением,
?
?
Вы же видели, что написано в пункте VI.3?
В случае обоснованных претензий со стороны Жюри к программам Участника и согласия Участника на аудит, проводится трехсторонняя (члены Жюри, Организатор и Участник) проверка. В случае отказа Участника от проверки возможна дисквалификация Участника.
Вот завершится Чемпионат, тогда и будем смотреть. Претендентов на призы. Так было на всех Чемпионатах. При чём здесь первая десятка?