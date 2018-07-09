Не корректная работа встроенной торговой панели.

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Сегодня столкнулся с проблемой во встроенной торговой панели.

Чтобы выставить ордер нужно нажать несколько раз, закрывает хаотично, не закрывает по стоп линии.

Подскажите что происходит.



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GL      0       12:42:06.894    Trades  '10841866': accepted instant sell 0.10 EURUSD at 1.17056, close #275089496 buy 0.10 EURUSD 1.17146
MQ      0       12:42:06.945    Trades  '10841866': deal #256358611 sell 0.10 EURUSD at 1.17056 done (based on order #275113622)
 

Поставил ордер.

выставил стоп.

хотел поставил ТП но сработал СЛ без движения цены.

 
У меня такие же проблеммы!  плюс терминал сам закрывает позиции вообще по левой цене и депо кидает в глубокий минус (благо всего лишь  демо)
 
Опять  терминал игнорирует стопы. Ко3кого ... происходит.
 
Texnolog:
Опять  терминал игнорирует стопы. Кокого ... происходит.
Стопы срабатывают на стороне сервера. Терминал в этом участия не принимает.
 
Artyom Trishkin:
Стопы срабатывают на стороне сервера. Терминал в этом участия не принимает.
Сервер   ---    MetaQuotes-Demo
 

Здравствуйте,

На сервере проводятся технические работы.

Мы работаем над устранением возможных проблем.

Приносим свои извинения за неудобства.

 
MQ Alexander:

Здравствуйте,

На сервере проводятся технические работы.

Мы работаем над устранением возможных проблем.

Приносим свои извинения за неудобства.

Здравствуйте.

Проблема с исполнением ордеров остается.

Скажите пожалуйста когда планируется устранение этой проблемы.

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