Не корректная работа встроенной торговой панели.
Поставил ордер.
выставил стоп.
хотел поставил ТП но сработал СЛ без движения цены.
У меня такие же проблеммы! плюс терминал сам закрывает позиции вообще по левой цене и депо кидает в глубокий минус (благо всего лишь демо)
Texnolog:Стопы срабатывают на стороне сервера. Терминал в этом участия не принимает.
Опять терминал игнорирует стопы. Кокого ... происходит.
Опять терминал игнорирует стопы. Кокого ... происходит.
Artyom Trishkin:Сервер --- MetaQuotes-Demo
Стопы срабатывают на стороне сервера. Терминал в этом участия не принимает.
Стопы срабатывают на стороне сервера. Терминал в этом участия не принимает.
Здравствуйте,
На сервере проводятся технические работы.
Мы работаем над устранением возможных проблем.
Приносим свои извинения за неудобства.
MQ Alexander:
Приносим свои извинения за неудобства.
Здравствуйте,
На сервере проводятся технические работы.
Мы работаем над устранением возможных проблем.
Приносим свои извинения за неудобства.
Здравствуйте.
Проблема с исполнением ордеров остается.
Скажите пожалуйста когда планируется устранение этой проблемы.
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Сегодня столкнулся с проблемой во встроенной торговой панели.
Чтобы выставить ордер нужно нажать несколько раз, закрывает хаотично, не закрывает по стоп линии.
Подскажите что происходит.