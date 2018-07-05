Функции
Как создать условие, допустим функция ModeT, нужно создать если включено то на графике отображается включено, если нет то отключено?
Что включено? Что выключено? Что отображается?
Пока лишь поток сознания. Попробуйте тут узнать.
Что включено? Что выключено? Что отображается?
Пока лишь поток сознания. Попробуйте тут узнать.
ну что не понятно? так выглядят более 90% всех тех.заданий от заказчиков....
а потом тратишь 3 дня на уточнение ТЗ и пишешь советника ровно за 15 минут ))))
ну что не понятно? так выглядят более 90% всех тех.заданий от заказчиков....
а потом тратишь 3 дня на уточнение ТЗ и пишешь советника ровно за 15 минут ))))
Бяда
Что включено? Что выключено? Что отображается?
Пока лишь поток сознания. Попробуйте тут узнать.
if (ModeT == TRUE || ModeT == FALSE) {
Comment ("ModeT: Включен");
}
else{
Comment ("ModeT: Отключен");
}
вот типа такого, только при отключении или включении этой функции, на графике ниче не меняется, как было Включен, так и остается
if (ModeT == TRUE || ModeT == FALSE) {
Comment ("ModeT: Включен");
}
else{
Comment ("ModeT: Отключен");
}
вот типа такого, только при отключении или включении этой функции, на графике ниче не меняется, как было Включен, так и остается
if (ModeT == TRUE) { Comment ("ModeT: Включен"); } else{ Comment ("ModeT: Отключен"); }
а так?
а так?
Спасибо! Пошло
Спасибо! Пошло
я же говорил: три дня выясняешь ТЗ у заказчика и пишешь эксперта за 15 минут.... ничего не меняется )))
фух, еще один добрый поступок - теперь можно отдыхать спокойно
ура!!!
)))
if (ModeT == TRUE || ModeT == FALSE) {
Comment ("ModeT: Включен");
}
else{
Comment ("ModeT: Отключен");
}
вот типа такого, только при отключении или включении этой функции, на графике ниче не меняется, как было Включен, так и остается
Так только индусы пишут. :)
if (ModeT) { Comment ("ModeT: Включен"); }else { Comment ("ModeT: Отключен"); }==true писать не надо если переменная ModeT типа bool
if (ModeT == TRUE || ModeT == FALSE) {
Comment ("ModeT: Включен");
}
else{
Comment ("ModeT: Отключен");
}
вот типа такого, только при отключении или включении этой функции, на графике ниче не меняется, как было Включен, так и остается
- ModeT в Вашем примере не функция, а переменная.
- Условие
if (ModeT == TRUE || ModeT == FALSE)
будет выполнено всегда т.к. переменная ModeT булева и может принимать только одно из двух значений "истинно" или "ложно", что и задано в условии.
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