Различие тиков в CopyTicks и в обзоре рынка - страница 2

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У вас неправильная логика формирования индикатора. Им пользоваться нельзя.
 

Может на 10 последних тика и покажет, но на 2-3 мес назад запрашивать тики из индюка бесполезно, отдаёт всякую дичь, в таком виде не юзабельно совсем, сам только что с этим столкнулся при разработке индикатора с само оптимизацией. Ставишь нужную дату, отдаёт совсем другое. Придется использовать 1м таймфрейм вместо h1 для получения нужных ценовых данных, грузить все тики ради получения одного не вижу смысла.



 
Konstantin Efremov:

Maybe it will show for the last 10 ticks, but it’s useless to ask for tics from a turkey 2-3 months ago, it gives away all the game, in this form it’s not usable at all, I just ran into this myself when developing an indicator with optimization itself. You put the right date, gives something completely different. I have to use a 1m timeframe instead of h1 to get the right price data, I don’t see the point of loading all the ticks to get one.



DealOpenTime*1000.
 
Alain Verleyen:
DealOpenTime*1000.

Thnks, u right

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