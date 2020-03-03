Различие тиков в CopyTicks и в обзоре рынка - страница 2
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Может на 10 последних тика и покажет, но на 2-3 мес назад запрашивать тики из индюка бесполезно, отдаёт всякую дичь, в таком виде не юзабельно совсем, сам только что с этим столкнулся при разработке индикатора с само оптимизацией. Ставишь нужную дату, отдаёт совсем другое. Придется использовать 1м таймфрейм вместо h1 для получения нужных ценовых данных, грузить все тики ради получения одного не вижу смысла.
Maybe it will show for the last 10 ticks, but it’s useless to ask for tics from a turkey 2-3 months ago, it gives away all the game, in this form it’s not usable at all, I just ran into this myself when developing an indicator with optimization itself. You put the right date, gives something completely different. I have to use a 1m timeframe instead of h1 to get the right price data, I don’t see the point of loading all the ticks to get one.
DealOpenTime*1000.
Thnks, u right