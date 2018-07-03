Помогите разобраться с проблемой закрытия ордеров (ордера не закрываются). - страница 3
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138
ERR_REQUOTE
Новые цены
В тестере при закрытии позиции реквота может быть лишь в одном случае - неверно указана цена закрытия. Помните:
Buy открывается по Ask, а закрывается по Bid
Sell открывается по Bid, а закрывается по Ask
138
ERR_REQUOTE
Новые цены
В тестере при закрытии позиции реквота может быть лишь в одном случае - неверно указана цена закрытия. Помните:
Buy открывается по Ask, а закрывается по Bid
Sell открывается по Bid, а закрывается по Ask
у меня так и есть
у меня так и есть
Не хватает функции обработки ошибок
Здесь гляньте
https://www.mql5.com/ru/forum/152182/page133#comment_3778225
у меня так и есть
В общем, вообще не глядя "на коленке" накидал для тестера открытие/закрытие Buy-позиций. Недочётов там - тьма-тьмущая, но то не важно - важен принцип. Главное, что работает открытие/закрытие.
В общем, вообще не глядя "на коленке" накидал для тестера открытие/закрытие Buy-позиций. Недочётов там - тьма-тьмущая, но то не важно - важен принцип. Главное, что работает открытие/закрытие.
Спасибо за помощь. Теперь точно переучиваться придётся, чтобы разобраться. В нашем деле самое главное результат.
Не хватает функции обработки ошибок
Здесь гляньте
https://www.mql5.com/ru/forum/152182/page133#comment_3778225