Трейдер - это ...
вид лудомании
Очередная тема для привлечения внимания и продвижения своих продуктов...
Гении маркетинга)
Вчера в личку пришло - ривет я маркетмейкер я продаю лучший софт и даю демо, давай без глупостей если интересно
Пару мес, назад он тут спрашивал как добавить демо период в код))
Да..., куда катится форум? Любой пук воспринимается как маркетинговый ход... жаль...
В том и дело что это любой пук, по существу бы что-то и никто бы не подумал, есть же ветка с подобным названием тут на виду 10 раз апается в день
Гении маркетинга)
Вчера в личку пришло - ривет я маркетмейкер я продаю лучший софт и даю демо, давай без глупостей если интересно
Пару мес, назад он тут спрашивал как добавить демо период в код))
Да то-же от того гения получил в личку. Так тот спамер мне еще и сегодня написал. Ну сразу не стал его посылать, а на этот раз скинул модераторам, пора и в баньку похоже малому )))
Хорошо бы в друзьях лимит сделали, человек на 20, а то ребята и с фриланса и просто продажники, заходят к спамерам с 3000 друзьями и погнали по списку добавлять, писать
Да хоть бы просто в ЛС дали возможность отправки в блок неугодных. А то сейчас пиши кто хочет, если не устанавливается только друзьям.
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