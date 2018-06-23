Трейдер - это ...

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вид лудомании

 
Не более чем доп источник дохода, без отрыва от основного производства. Будут бабки - хорошо, не будут - и хрен с ними.)
Все яйца не надо класть в одну корзину.)
 
 
Очередная тема для привлечения внимания и продвижения своих продуктов...
 
Konstantin Nikitin:
Очередная тема для привлечения внимания и продвижения своих продуктов...

Гении маркетинга)

Вчера в личку пришло - ривет я маркетмейкер я продаю лучший софт и даю демо, давай без глупостей если интересно

Пару мес, назад он тут спрашивал как добавить демо период в код))

 
Да..., куда катится форум? Любой пук воспринимается как маркетинговый ход... жаль...
 
Sergey Pavlov:
Да..., куда катится форум? Любой пук воспринимается как маркетинговый ход... жаль...

В том и дело что это любой пук, по существу бы что-то и никто бы не подумал, есть же ветка с подобным названием тут на виду 10 раз апается в день

 
Fast528:

Гении маркетинга)

Вчера в личку пришло - ривет я маркетмейкер я продаю лучший софт и даю демо, давай без глупостей если интересно

Пару мес, назад он тут спрашивал как добавить демо период в код))

Да то-же от того гения получил в личку. Так тот спамер мне еще и сегодня написал. Ну сразу не стал его посылать, а на этот раз скинул модераторам, пора и в баньку похоже малому )))

 
Хорошо бы в друзьях лимит сделали, человек на 20, а то ребята и с фриланса и просто продажники, заходят к спамерам с 3000 друзьями и погнали по списку добавлять, писать
 
Fast528:
Хорошо бы в друзьях лимит сделали, человек на 20, а то ребята и с фриланса и просто продажники, заходят к спамерам с 3000 друзьями и погнали по списку добавлять, писать

Да хоть бы просто в ЛС дали возможность отправки в блок неугодных. А то сейчас пиши кто хочет, если не устанавливается только друзьям.

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