Причина неадекватности результатов прогона в тестере на разных счетах... - страница 2

Новый комментарий
 

На том, что в стартовом сообщении + MetaQuotes

Подробнее:

MetaQuotes-Demo - Конкурсный счёт - Инвестор

2010.11.26 19:48:13 Core 2 2010.10.04 23:59:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.3675 mreq=136.75
2010.11.26 19:48:13 Core 2 2010.10.04 23:58:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36753 mreq=136.75
2010.11.26 19:48:13 Core 2 2010.10.04 23:57:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.3675 mreq=136.75
2010.11.26 19:48:13 Core 2 2010.10.04 23:56:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36757 mreq=136.76
2010.11.26 19:48:13 Core 2 2010.10.04 23:55:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36744 mreq=136.74

 

Alpari-Demo - Демо-счет

2010.11.26 19:57:20 Core 2 2010.10.04 23:59:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36735 mreq=0
2010.11.26 19:57:20 Core 2 2010.10.04 23:58:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36737 mreq=0
2010.11.26 19:57:20 Core 2 2010.10.04 23:57:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36735 mreq=0
2010.11.26 19:57:20 Core 2 2010.10.04 23:56:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36741 mreq=0
2010.11.26 19:57:20 Core 2 2010.10.04 23:55:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36729 mreq=0

Результаты прогона

 

График тестера

 

[Удален]  
Ashes:

На том, что в стартовом сообщении + MetaQuotes

Подробнее:

MetaQuotes-Demo - Конкурсный счёт - Инвестор

2010.11.26 19:48:13 Core 2 2010.10.04 23:59:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.3675 mreq=136.75
2010.11.26 19:48:13 Core 2 2010.10.04 23:58:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36753 mreq=136.75
2010.11.26 19:48:13 Core 2 2010.10.04 23:57:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.3675 mreq=136.75
2010.11.26 19:48:13 Core 2 2010.10.04 23:56:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36757 mreq=136.76
2010.11.26 19:48:13 Core 2 2010.10.04 23:55:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36744 mreq=136.74

 

Alpari-Demo - Демо-счет

2010.11.26 19:57:20 Core 2 2010.10.04 23:59:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36735 mreq=0
2010.11.26 19:57:20 Core 2 2010.10.04 23:58:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36737 mreq=0
2010.11.26 19:57:20 Core 2 2010.10.04 23:57:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36735 mreq=0
2010.11.26 19:57:20 Core 2 2010.10.04 23:56:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36741 mreq=0
2010.11.26 19:57:20 Core 2 2010.10.04 23:55:00   ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36729 mreq=0

 

У Альпари плечо какое (у них если не ошибаюсь у них раньше ставилось 1:500)? Может еще какие данные они там "корректно" ввели...

Если плечо скажем 0, могут быть проблемы.

PS

Позже сам проверю на сервере Альпари что возвращается.

 
Interesting:

У Альпари плечо какое (у них если не ошибаюсь у них раньше ставилось 1:500)? Может еще какие данные они там "корректно" ввели...

Если плечо скажем 0, могут быть проблемы.

PS

Позже сам проверю на сервере Альпари что возвращается.

 

Картинки с информацией о счетах в начале темы. Это ТЕСТЕР. Плечо в обоих случаях выбрано 1:100. Вы бы первое сообщение темы прочли, что ли? :)
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5
[Удален]  
Ashes:
Картинки с информацией о счетах в начале темы. Это ТЕСТЕР. Плечо в обоих случаях выбрано 1:100. Вы бы первое сообщение темы прочли, что ли? :)

Да читал-читал. Тогда я даже и предположить не могу почему возвращается 0.

PS

Проверил, он и на демке их возвращает 0, значит тестер тут не причем.

Кстати, как я и предполагал там плечо на демке 1:500.

 
Interesting:

Да читал-читал. Тогда я даже и предположить не могу почему возвращается 0.

PS

Проверил, он и на демке их возвращает 0, значит тестер тут не причем.

 

Скорее всего, виноват какой-то параметр свойств счёта, но КАКОЙ?

[Удален]  
Ashes:

Скорее всего, виноват какой-то параметр свойств счёта, но КАКОЙ?

Кроме плеча, вроде, там не юзаются параметров счета (хотя это к разработчикам вопрос), а вот какие данные о символе юзаются это вопрос...

На демке проверил все символы, у всех маржа равно 0. Что скажем так - Очень странно это, и говорит о том нам о наличии двух вариантов (баг в МТ5 не считаем):

а) На расчет маржи действительно влияют неизвестные парметры торгового счета (но не LEVERAGE);

б) В настройках обсалютно всех инструментов у Альпари есть косяк не позволяющий правильно рассчитать маржу.

Вывод пока один - У Альпара OrderCalcMargin() считать маржу на отрез отказывается :(


 
Interesting:

Кроме плеча, вроде, там не юзаются параметров счета (хотя это к разработчикам вопрос), а вот какие данные о символе юзаются это вопрос...

На демке проверил все символы, у всех маржа равно 0. Что скажем так - Очень странно это, и говорит о том нам о наличии двух вариантов (баг в МТ5 не считаем):

а) На расчет маржи действительно влияют неизвестные парметры торгового счета (но не LEVERAGE);

б) В настройках обсалютно всех инструментов у Альпари есть косяк не позволяющий правильно рассчитать маржу.

Вывод пока один - У Альпара OrderCalcMargin() считать маржу на отрез отказывается :(


Судя по всему на сервере Альпари вообще маржа не взимается - ошибка в настройке сервера - сегодня сообщили им - будет исправлено в ближайшее время.
12
Новый комментарий