Причина неадекватности результатов прогона в тестере на разных счетах... - страница 2
На том, что в стартовом сообщении + MetaQuotes
Подробнее:
MetaQuotes-Demo - Конкурсный счёт - Инвестор
2010.11.26 19:48:13 Core 2 2010.10.04 23:59:00 ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.3675 mreq=136.75
2010.11.26 19:48:13 Core 2 2010.10.04 23:58:00 ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36753 mreq=136.75
2010.11.26 19:48:13 Core 2 2010.10.04 23:57:00 ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.3675 mreq=136.75
2010.11.26 19:48:13 Core 2 2010.10.04 23:56:00 ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36757 mreq=136.76
2010.11.26 19:48:13 Core 2 2010.10.04 23:55:00 ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36744 mreq=136.74
Alpari-Demo - Демо-счет
2010.11.26 19:57:20 Core 2 2010.10.04 23:59:00 ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36735 mreq=0
2010.11.26 19:57:20 Core 2 2010.10.04 23:58:00 ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36737 mreq=0
2010.11.26 19:57:20 Core 2 2010.10.04 23:57:00 ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36735 mreq=0
2010.11.26 19:57:20 Core 2 2010.10.04 23:56:00 ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36741 mreq=0
2010.11.26 19:57:20 Core 2 2010.10.04 23:55:00 ORDER_TYPE_BUY=0 m_smb=EURUSD lot=0.1last_tick.ask=1.36729 mreq=0
У Альпари плечо какое (у них если не ошибаюсь у них раньше ставилось 1:500)? Может еще какие данные они там "корректно" ввели...
Если плечо скажем 0, могут быть проблемы.
PS
Позже сам проверю на сервере Альпари что возвращается.
Картинки с информацией о счетах в начале темы. Это ТЕСТЕР. Плечо в обоих случаях выбрано 1:100. Вы бы первое сообщение темы прочли, что ли? :)
Да читал-читал. Тогда я даже и предположить не могу почему возвращается 0.
PS
Проверил, он и на демке их возвращает 0, значит тестер тут не причем.
Кстати, как я и предполагал там плечо на демке 1:500.
Скорее всего, виноват какой-то параметр свойств счёта, но КАКОЙ?
Кроме плеча, вроде, там не юзаются параметров счета (хотя это к разработчикам вопрос), а вот какие данные о символе юзаются это вопрос...
На демке проверил все символы, у всех маржа равно 0. Что скажем так - Очень странно это, и говорит о том нам о наличии двух вариантов (баг в МТ5 не считаем):
а) На расчет маржи действительно влияют неизвестные парметры торгового счета (но не LEVERAGE);
б) В настройках обсалютно всех инструментов у Альпари есть косяк не позволяющий правильно рассчитать маржу.
Вывод пока один - У Альпара OrderCalcMargin() считать маржу на отрез отказывается :(
Вывод пока один - У Альпара OrderCalcMargin() считать маржу на отрез отказывается :(