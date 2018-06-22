Как пополнить баланс для покупки сигнала при помощи Qiwi ?
Подскажите, пожалуйста. Желательно Киви, есть карта от кошелька.
- Где QIWI
- Qiwi вируальная карта
- как пополнить баланс в mt5???
Alexey Volchanskiy:
На Киви наверняка можно выпустить виртуальную Visa
Да есть такое там, делается пару кликов. Но человек говорит, что у него уже есть карта. Так что проблем вообще нет.
В киви виртуальную карту делай и пополняй через нее со счета QIWI? Что прикупить хотите если не секрет?
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