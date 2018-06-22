Как пополнить баланс для покупки сигнала при помощи Qiwi ?

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Подскажите, пожалуйста. Желательно Киви, есть карта от кошелька.
 

Если есть карта то можно

Или пополните ePayments, правда то-же с карты нужно пополнять. И через него беспроцентно

 
Konstantin Nikitin:

Если есть карта то можно

Или пополните ePayments и через него беспроцентно

На Киви наверняка можно выпустить виртуальную Visa

 
Alexey Volchanskiy:

На Киви наверняка можно выпустить виртуальную Visa

Да есть такое там, делается пару кликов. Но человек говорит, что у него уже есть карта. Так что проблем вообще нет.

 

В киви виртуальную карту делай и пополняй через нее со счета QIWI? Что прикупить хотите если не секрет?

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