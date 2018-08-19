Как передать второе измерение двумерного массива по ссылке в функцию? - страница 3
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А что мешает исправить функцию чтобы на входе был двухмерный массив?
А если применить возможности ООП то можно иметь две одноимённые функции и передавать в неё то одномерный, то двухмерный массив.
Для этого не надо ООП, можно же иметь несколько функций с одинаковыми именами, но разными параметрами.
1 вариант не подходит, потому что это скорость и это к сожалению долго. А вот второй вариант у меня и вопрос, как оно считать будет, но по ходу не правильно если делать просто так в лоб.
А надо не ждать ответа с утра, а накатать скрипт для проверки за 10 минут
А надо не ждать ответа с утра, а накатать скрипт для проверки за 10 минут
Накатал, не работает если передавать так в лоб. Привел пример как это можно в С делать, но на MQL4 не понимаю.
Накатал, не работает если передавать так в лоб. Привел пример как это можно в С делать, но на MQL4 не понимаю.
Так выложите, народ посмотрит, может чего придумаем
У Вас оба измерения массива неизвестны?
MQL производит большинство операций с одномерными.
Не помню уже, но такое вроде бы передавалось:
test[i,5]
//не утверждаю, попробуйте
Как вариант - формируйте массив в функцииЕще вариант: массив не обязательно передавать в большинстве случаев, чаще достаточно передать индекс, и обратиться к созданному массиву в теле программы, уже внутри функции по индексу
к сожалению не работает ((( по варианту из теста (
Добрый день!
Прошу подсказать, как в функцию передать второе измерение двумерного массива в функцию (одномерный массив) и инициализировать его?
Переходите на структуры. Избавитесь от многих проблем в будущем.
Переходите на структуры. Избавитесь от многих проблем в будущем.
На данный момент нужно решить только этот вопрос ))
Так выложите, народ посмотрит, может чего придумаем\
не один из вариантов не проходит даже компиляцию, доступ к массиву запрещен и конвертация запрещена.
На данный момент нужно решить только этот вопрос ))
Так измените массив на структуру.
И проблема решается просто.