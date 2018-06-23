Напишите пожалуйста советник бесплатно! - страница 3

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Dmitry Britan:
Подскажите пожалуйста как скальпировать по 50% в день?

Забудьте о всех сказках какие вы слышали о быстром и легком обогащении на форекс. Если кто-то получает 50% в день, значит их должен кто-то потерять. А в форекс приходят (как таковое все) заработать. Из чего следует что ни кто с вами просто так делиться своими кровными не намерен

 
Dmitry Britan:
Спасибо, всё нашёл! Что делать дальше? Подскажите пожалуйста как скальпировать по 50% в день?

За два года на форуме Вы наконец-то научились открывать метаэдитор. Осталось ещё чуть-чуть.

Желаний у Вас много, хотите советник. Ну а идея-то своя появилась за то время что Вы форексом интересуетесь?

 
Dmitry Britan:   Спасибо, всё нашёл! Что делать дальше? Подскажите пожалуйста как скальпировать по 50% в день?

в интернете написано скальпирование среднем 50% в день. Мой рекорд: за 15 минут утраивал. Надо сидеть и ждать. Как рыбак: клюнуло - подсекай!!!

 
e33:

в интернете написано скальпирование среднем 50% в день. Мой рекорд: за 15 минут утраивал. Надо сидеть и ждать. Как рыбак: клюнуло - подсекай!!!

Опишите пожалуйста  вкратце как Вы скальпируете! С Уважением Дмитрий!

 
Что Вы можете сказать по поводу скальперства в стакане, или лучше скальпировать индикатором?
 

Надо долго сидеть и ждать. И вот такая картина.

Понятно, что дальше?

 
Dmitry Britan:
Напишите пожалуйста советник бесплатно! Заранее благодарю!

Может просто денег дать?

 
prostotrader:   Может просто денег дать?

есть лишние?

 
Что Вы можете сказать по поводу скальперства в стакане, или лучше скальпировать индикатором?
 
Dmitry Britan:  Что Вы можете сказать по поводу скальперства в стакане, или лучше скальпировать индикатором?

Если Вы прочитали все сообщения, то наверно уяснили наличие возможности утроить депозит за 15 минут. Ну пусть даже за целый день. Это +200%. Вам нужно 20% в месяц. Достаточно одного такого дня за 10 месяцев. Терпеливо сидеть и ждать 250 рабочих дней (почти год!!!) и лишь однажды за все это время утроить депозит - это и будет желаемая прибыль. Короче: надо сидеть и ждать. А что делают многие горе-трейдеры? Запускает терминал и сразу совершает сделку. Через минуту видит, что поторопился и ордер пошел в минус. Тут начинается усреднение, мартингейл, ... и слив. Ну и как надо: скальперства в стакане, или лучше скальпировать индикатором? Отвечаю: ЖДАТЬ !!! Смотреть и ждать. А почему они сразу совершают сделку? Вот это главный вопрос. Если найдете ответ на него - будете всегда с прибылью. Ищете ответ на один вопрос - а нужно узнать совсем другое: как побороть поспешность, торопливость, лихорадка, спешка, горячка, неосторожность, прыть, гонка, рывок, аврал, ...

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