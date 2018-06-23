Напишите пожалуйста советник бесплатно! - страница 3
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Подскажите пожалуйста как скальпировать по 50% в день?
Забудьте о всех сказках какие вы слышали о быстром и легком обогащении на форекс. Если кто-то получает 50% в день, значит их должен кто-то потерять. А в форекс приходят (как таковое все) заработать. Из чего следует что ни кто с вами просто так делиться своими кровными не намерен
Спасибо, всё нашёл! Что делать дальше? Подскажите пожалуйста как скальпировать по 50% в день?
За два года на форуме Вы наконец-то научились открывать метаэдитор. Осталось ещё чуть-чуть.
Желаний у Вас много, хотите советник. Ну а идея-то своя появилась за то время что Вы форексом интересуетесь?
в интернете написано скальпирование среднем 50% в день. Мой рекорд: за 15 минут утраивал. Надо сидеть и ждать. Как рыбак: клюнуло - подсекай!!!
в интернете написано скальпирование среднем 50% в день. Мой рекорд: за 15 минут утраивал. Надо сидеть и ждать. Как рыбак: клюнуло - подсекай!!!
Опишите пожалуйста вкратце как Вы скальпируете! С Уважением Дмитрий!
Надо долго сидеть и ждать. И вот такая картина.
Понятно, что дальше?
Напишите пожалуйста советник бесплатно! Заранее благодарю!
Может просто денег дать?
есть лишние?
Если Вы прочитали все сообщения, то наверно уяснили наличие возможности утроить депозит за 15 минут. Ну пусть даже за целый день. Это +200%. Вам нужно 20% в месяц. Достаточно одного такого дня за 10 месяцев. Терпеливо сидеть и ждать 250 рабочих дней (почти год!!!) и лишь однажды за все это время утроить депозит - это и будет желаемая прибыль. Короче: надо сидеть и ждать. А что делают многие горе-трейдеры? Запускает терминал и сразу совершает сделку. Через минуту видит, что поторопился и ордер пошел в минус. Тут начинается усреднение, мартингейл, ... и слив. Ну и как надо: скальперства в стакане, или лучше скальпировать индикатором? Отвечаю: ЖДАТЬ !!! Смотреть и ждать. А почему они сразу совершают сделку? Вот это главный вопрос. Если найдете ответ на него - будете всегда с прибылью. Ищете ответ на один вопрос - а нужно узнать совсем другое: как побороть поспешность, торопливость, лихорадка, спешка, горячка, неосторожность, прыть, гонка, рывок, аврал, ...