ФРС ставку повысит?
Лично моё мнение, что повышать сегодня ставку уже сложно по всем экономическим признакам.
Вопрос в понижении пока не актуален. Но было бы здорово))
Самая правильная тема.... Сам же топик создал... Сам задал вопрос... Сам же на него ответил)))))))))))
Через часик увидим
Sergey Lobov:
Самая правильная тема.... Сам же топик создал... Сам задал вопрос... Сам же на него ответил)))))))))))
Самая правильная тема.... Сам же топик создал... Сам задал вопрос... Сам же на него ответил)))))))))))
Ничего-ничего всё нормально.
А куда он денется!)
Отличная новость) немного заработали)
Это ставка ФРС!
Вошел в шортах
Вышел - без...
Mickey Moose:
Это ставка ФРС!
Вошел в шортах
Вышел - без...
Правильнее - зашел в шортах.... Вышел в костюме от Версаче
Mickey Moose:
Это ставка ФРС!
Вошел в шортах
Вышел - без...
Вырастить лося никогда не поздно.
Подведем итог.
Большинство ответов получились правильно угаданы. Часть участников опроса не владеют информацией по ФА.
Всем спасибо.
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