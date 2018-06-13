ФРС ставку повысит?

Новый комментарий
 
  • 44% (27)
  • 27% (17)
  • 29% (18)
Всего проголосовало: 62
 

Лично моё мнение, что повышать сегодня ставку уже сложно по всем экономическим признакам.

Вопрос в понижении пока не актуален. Но было бы здорово))

 
Самая правильная тема.... Сам же топик создал... Сам задал вопрос... Сам же на него ответил)))))))))))
 
Через часик увидим
 
Sergey Lobov:
Самая правильная тема.... Сам же топик создал... Сам задал вопрос... Сам же на него ответил)))))))))))

Ничего-ничего всё нормально.

 
А куда он денется!)
 
Отличная новость) немного заработали)
 

Это ставка ФРС!

Вошел в шортах

Вышел - без...

 
Mickey Moose:

Это ставка ФРС!

Вошел в шортах

Вышел - без...

Правильнее - зашел в шортах.... Вышел в костюме от Версаче

 
Mickey Moose:

Это ставка ФРС!

Вошел в шортах

Вышел - без...

Вырастить лося никогда не поздно.

Подведем итог. 

Большинство  ответов получились правильно угаданы. Часть участников опроса не владеют информацией по ФА.

Всем спасибо.

 
Vitamin91:
Отличная новость) немного заработали)
Правда движуха посредственная ... Вот было время в старые добрые времена когда пары - тысяч на три пять ( в пятизнаке) на новостях туда сюда .. туда сюдя... только успевай ловить...................лосей))))))))))))))))))
12
Новый комментарий