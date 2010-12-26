Учусь программировать на MetaQuotes Language 5 (MQL5)
Выкладываем трудность и преграды которые не прошли. Всякие "ЧТО, ГДЕ, КОГДА".
- Ошибки, баги, вопросы
- стратегия доработка советника
- Пробой средней.Помогите оформить задачу.
Расскажите пожалуйста учителя MQL5 как начать кусать этот гранит науки какие приправы нужны чтоб его сесть и где их брать!!!
1. Получить среднее образование.
2. и т. д.
Buter:
1. Получить среднее образование.
2. и т. д.
и высшее тоже есть кодить вроде бы умею
мне чтоб точку начала в программировании MQL5 взять правильно.
и по ступенькам в верх а то не там войду ещё
https://www.mql5.com/ru/articles/examples
тут Примеры и некоторые полезняшки
Помогите не понимаю в чем дело
пишу учебный советник (код ниже прикреплён)
почему всегда ima5 =1.797693134862316e+308
что не так у меня
CiMA CEMA_5; CEMA_5.Create(Simbol,PERIOD_CURRENT,EMA_Arr[4],0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE); ima5=CEMA_5.Main(1);
Файлы:
a650yr.mq5 8 kb
дебаг вам в помощь
дебаг вам в помощь
тогда вам уже ничто не поможет. бросайте это дело.
MisterVova:
очень интересно но он тоже не работатет
Установите в коде
DebugBreak();
потом пропишите в правой части появившегося окна интересующие переменные. Удачи.
