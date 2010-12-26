Учусь программировать на MetaQuotes Language 5 (MQL5)

Выкладываем трудность и преграды которые не прошли. Всякие "ЧТО, ГДЕ, КОГДА".  
 
Расскажите пожалуйста учителя MQL5 как  начать кусать этот гранит науки какие приправы нужны чтоб его сесть и где их брать!!!
 

1. Получить среднее образование.

2. и т. д. 

 
и высшее тоже есть кодить вроде бы умею

мне чтоб точку начала в программировании  MQL5 взять правильно. 

и по ступенькам в верх а то не там войду ещё 

 

https://www.mql5.com/ru/articles/examples

 

тут Примеры и некоторые полезняшки 

Статьи по MQL5: Примеры
Помогите не понимаю в чем дело 

пишу учебный советник  (код ниже прикреплён)

почему всегда  ima5 =1.797693134862316e+308

 

что не так у меня 

 

CiMA CEMA_5;
CEMA_5.Create(Simbol,PERIOD_CURRENT,EMA_Arr[4],0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);
ima5=CEMA_5.Main(1);

 

a650yr.mq5  8 kb
 
дебаг вам в помощь
 
sergeev:
дебаг вам в помощь
очень интересно но он тоже не работатет 
 
тогда вам уже ничто не поможет. бросайте это дело.
 
MisterVova:
очень интересно но он тоже не работатет 

Установите в коде 

DebugBreak();

потом пропишите в правой части появившегося окна интересующие переменные. Удачи.

 

