Добавить тейк профит в советник. - страница 2

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Iwan Peters:

Огромнущее Вам спасибо!!Я очень благодарен Вам!Но к сожалению я понятия не имею куда вставить это дело.Я не слишком много попрошу если попрошу Вас вставить его на место?.ex4 b .mq4 я Вам пришлю в личку или ещё как нибудь.Я правда понятия не имею куда всё это вставить.Как обезьяна за рулём-машина есть,а не уехать)))

Если это декомпил. То даже браться не буду.  его видно не вооруженным взглядом
А нормальный код то его и тут можно выложить.

 
Konstantin Nikitin:

Если это декомпил. То даже браться не буду.  его видно не вооруженным взглядом

Скорей всего декомпил,раз запретили.Ну я отправлю,а вы посмотрите нет так нет.В любом случае спасибо.

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