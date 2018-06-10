Добавить тейк профит в советник. - страница 2
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Огромнущее Вам спасибо!!Я очень благодарен Вам!Но к сожалению я понятия не имею куда вставить это дело.Я не слишком много попрошу если попрошу Вас вставить его на место?.ex4 b .mq4 я Вам пришлю в личку или ещё как нибудь.Я правда понятия не имею куда всё это вставить.Как обезьяна за рулём-машина есть,а не уехать)))
Если это декомпил. То даже браться не буду. его видно не вооруженным взглядом
А нормальный код то его и тут можно выложить.
Если это декомпил. То даже браться не буду. его видно не вооруженным взглядом
Скорей всего декомпил,раз запретили.Ну я отправлю,а вы посмотрите нет так нет.В любом случае спасибо.