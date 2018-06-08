Не дает зарегистрировать сигнал в системе
- хочу продать сигналы
- Нужна ли колонка в «Истории счёта» терминала по заработанным пунктам по каждой сделки (Прибыл в пунктах), а также суммарная прибыл за выбранный период времени.
- Сигналы
Попробуйте написать в поле Брокер: Forts
А там система Вам должна по идее будет подсказать и предоставить выбор сервера
Я не могу создать сигнал, хотя делаю все правильно, пароль инвестора, номер счета, сервер копирую с терминала и через поиск, но пишет эту дурацкую ошибку
Попробуйте написать в поле Брокер: Forts
А там система Вам должна по идее будет подсказать и предоставить выбор сервера
Я пишу FortFS и мой сервер отображается и я его выбираю. И счёт мт4 и выбираю такой же. Проблема именно в сервере. Выпадает всего 3 сервера: демо, мт4 и 5.
образец заполнения полей
Я не могу создать сигнал, хотя делаю все правильно, пароль инвестора, номер счета, сервер копирую с терминала и через поиск, но пишет эту дурацкую ошибку
У Вас выбран сервер брокера для MT4, а терминал выбран Metatrader5.
Если Вы используете мт4 при создании сигнала выберите соответствующий терминал в нужном поле (на строчку выше логина).
У Вас выбран сервер брокера для MT4, а терминал выбран Metatrader5.
Если Вы используете мт4 при создании сигнала выберите соответствующий терминал в нужном поле (на строчку выше логина).
Да на скрин вы верно видите, только я выбираю мт4, нажимаю создать сигнал и ошибка. Не такой я глупый же.
Откуда у Вас там после FortFS-Real еще надписи?
Больше ничего нет после Названия сервера (это я попробовал создать сигнал и всё ок)
Сервер не надо копировать с терминала, как Вы писали в первом сообщении.
Я не могу создать сигнал, хотя делаю все правильно, пароль инвестора, номер счета, сервер копирую с терминала и через поиск, но пишет эту дурацкую ошибку
А дальше, что планируете с сигналом делать?
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