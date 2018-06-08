Не дает зарегистрировать сигнал в системе

Новый комментарий
 
 Я не могу создать сигнал, хотя делаю все правильно, пароль инвестора, номер счета, сервер копирую с терминала и через поиск, но пишет эту дурацкую ошибку
 

Попробуйте написать в поле Брокер: Forts

А там система Вам должна по идее будет подсказать и предоставить выбор сервера

 
Sergey Tkachuk:
 Я не могу создать сигнал, хотя делаю все правильно, пароль инвестора, номер счета, сервер копирую с терминала и через поиск, но пишет эту дурацкую ошибку
У вас счет на МТ5?
 
Vladimir Gribachev:

Попробуйте написать в поле Брокер: Forts

А там система Вам должна по идее будет подсказать и предоставить выбор сервера

Я пишу FortFS и мой сервер отображается и я его выбираю. И счёт мт4 и выбираю такой же. Проблема именно в сервере. Выпадает всего 3 сервера: демо, мт4 и 5. 
 
Sergey Tkachuk:
Я пишу FortFS и мой сервер отображается и я его выбираю. И счёт мт4 и выбираю такой же. Проблема именно в сервере. Выпадает всего 3 сервера: демо, мт4 и 5. 
 
Andrej Nikitin:

образец заполнения полей


Так я это и выбираю и ни фига
 
Sergey Tkachuk:
 Я не могу создать сигнал, хотя делаю все правильно, пароль инвестора, номер счета, сервер копирую с терминала и через поиск, но пишет эту дурацкую ошибку

У Вас выбран сервер брокера для MT4, а терминал выбран Metatrader5.

Если Вы используете мт4 при создании сигнала выберите соответствующий терминал в нужном поле (на строчку выше логина).

 
Alexandr Saprykin:

У Вас выбран сервер брокера для MT4, а терминал выбран Metatrader5.

Если Вы используете мт4 при создании сигнала выберите соответствующий терминал в нужном поле (на строчку выше логина).

Да на скрин вы верно видите, только я выбираю мт4, нажимаю создать сигнал и ошибка.  Не такой я глупый же. 
 
Sergey Tkachuk:
Да на скрин вы верно видите, только я выбираю мт4, нажимаю создать сигнал и ошибка.  Не такой я глупый же. 

Откуда у Вас там после FortFS-Real еще надписи?

Больше ничего нет после Названия сервера (это я попробовал создать сигнал и всё ок) 

Сервер не надо копировать с терминала, как Вы писали в первом сообщении.

 
Sergey Tkachuk:
 Я не могу создать сигнал, хотя делаю все правильно, пароль инвестора, номер счета, сервер копирую с терминала и через поиск, но пишет эту дурацкую ошибку
А дальше, что планируете с сигналом делать?
 
Vasiliy Pushkaryov:
А дальше, что планируете с сигналом делать?
Поставлю в рамку и буду любоваться! Какой же я молодец! Ну а чего? 
12
Новый комментарий