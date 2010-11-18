Пятая неделя ATC 2010: большой переполох в первой десятке

Новый комментарий
 
На сайте Чемпионата Automated Trading Championship 2010 опубликован новый материал "Пятая неделя Чемпионата: большой переполох в первой десятке". Со старта Чемпионата Automated Trading Championship 2010 прошло уже больше месяца. Треть дистанции позади, а лидером гонки по-прежнему является bobsley. Первые четыре места по итогам пятой недели оккупировали эксперты из России, а в первой десятке - четыре новых участника. Из-за кошмарного стоп-лосса резко сдал позиции Anufrenko321, упавший с третьего места на десятое. Посмотрим на дальнейшее развитие событий.

Статья опубликована на сайте Чемпионата Automated Trading Championship 2010 в разделе "Новости".

Спонсорами Чемпионата являются: Interbank FX LLC (IBFX), MIG BANK SA и FXCM (Forex Capital Markets LLC). Медиа-спонсорами - журнал TRADERS' и информационное агентство Dow Jones. Организатор Чемпионата MetaQuotes Software Corp.

 
Картинки для анализа

советник  Mover3MkII



 



 



Новый комментарий