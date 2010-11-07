Добавьте реализму в тестер!

Новый комментарий
 

Добавьте пожалуйста все прелести реальной торговли в тестер.

К примеру: проскальзывания, реквот, оффквот, дисконнект, лаги, шпильки, спайки, маржи колы и так далее и тому подобное.

скажем как часто они будут опции от 0% до 100%

таким образом можно будет подготовить советник к реальности.

Сделаете?

 
частично https://www.mql5.com/ru/forum/21/page5/#comment_32788

 
eurgbp:

Добавьте пожалуйста все прелести реальной торговли в тестер.

К примеру: проскальзывания, реквот, оффквот, дисконнект, лаги, шпильки, спайки, маржи колы и так далее и тому подобное.


Это уже появилось несколько билдов назад. Воспользуйтесь режимом тестирования "произвольная задержка" - реквоты сразу появятся:

Мы добавим еще несколько режимов для агрессивного тестирования экспертов.

Новый комментарий