Добавьте реализму в тестер!
eurgbp:
Добавьте пожалуйста все прелести реальной торговли в тестер.
К примеру: проскальзывания, реквот, оффквот, дисконнект, лаги, шпильки, спайки, маржи колы и так далее и тому подобное.
Это уже появилось несколько билдов назад. Воспользуйтесь режимом тестирования "произвольная задержка" - реквоты сразу появятся:
Мы добавим еще несколько режимов для агрессивного тестирования экспертов.
скажем как часто они будут опции от 0% до 100%
таким образом можно будет подготовить советник к реальности.
Сделаете?