windows - программисты, отзовитесь... - страница 4
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А в чем смысл такого открытия ордеров? Когда запрещены советники?
Усложню не я, жизнь усложняет. Я говорю по опыту эксплуатации такой системы, сделанной мной для побед в конкуре на демосчетах, где советники запрещены, в 2009-2010 годах. Побед добился, но к клавиатуре-мыши во время конкурсов надо было не подходить, а то в нужный момент не дашь сработать системе, и момент упущен. Кроме того, от компьютера надо было не отходить, если система давала модальное сообщение, надо было убрать его как можно быстрее. Потому, что методика торговли была арбитражная, а арбитражные ситуации надо ловить, они нечасты. Возможно, у Вас не так, вот и допытываюсь.
То есть я понял правильно, Ваша система будет дальше работать ни в чем не бывало, только после первого выхода по таймауту из-за появления системного окна поверх окна открытия сделки эта работа будет бесплодной, сделки не будут открываться? Проще говоря, мой пример с выдергиванием кабеля интернет из пункта 1 пробовали? Все нормально, работа идет, не идет только торговля? Уточню вопрос, Ваша система позволяет добиться реакции терминала на "нажатие" невидимой кнопки Sell?
терминал может быть вообще "свернут", а софт будет работать, как ни в чем не бывало.
дело в том, что собственником(OWNER), всех этих окон, является главное окно терминала,
вы можете находиться где угодно, но если терминал активен, то есть, главное окно терминала существует,
то эти окна будут рисоваться поверх всего, что есть на экране и, таким образом, все наши кнопки будут всегда видимы,
и софт будет с ними работать.
терминал может быть вообще "свернут", а софт будет работать, как ни в чем не бывало.
дело в том, что собственником(OWNER), всех этих окон, является главное окно терминала,
вы можете находиться где угодно, но если терминал активен, то есть, главное окно терминала существует,
то эти окна будут рисоваться поверх всего, что есть на экране и, таким образом, все наши кнопки будут всегда видимы,
и софт будет с ними работать.
Спасибо.
Вспомнил, я то вел поиск окон по спискам родительских-дочерних, а OWNER вообще не использовал, он тогда был крайне плохо документирован. Терминал у меня должен был быть с развернутым окном.
Но... Поспал, подошел к компьютеру, стал разглядывать диаграмму Excel (во весь экран), и вдруг появилось не просто модальное окно сообщения ОС, а еще и со свойством "Поверх всех окон".
Я решил проверить, сработает ли Ваш способ и в этом случае. Развернул из трея один терминал, он развернулся, но окно сообщения не закрыл. Нажал F9 - реакции нет. Вызвал на графике EURUSD (выпадающее меню пришлось вызывать дважды, чтобы опции стали видны) "торговля/новый ордер"; появилось окно открытия сделки под окном сообщения. Все ждал, когда скроется окно сообщения. Не вышло, это сообщение так и оставалось видимым, закрывая все за собой, в том числе новые окна.