WinAPI -> MQL5 x64 - страница 5

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Vladimir Karputov:

Нет, ничего лишнего, кроме MQL5 на компьютере не стоит.


А вот, то что я передаю неправильное количество байт в 

я понимаю. Вот только до сих пор не ясно, сколько же нужно передавать.

на вскидку :

int CreateDirectoryW(const string path, long shouldByZero);

не нужны подозрительные & [] и передавать сразу строку string - она сразу та что нужна, wchar_t *

 
Maxim Kuznetsov:

на всидку :

int CreateDirectoryW(const string path, long shouldByZero);

не нужны подозрительные & [] и передавать сразу строку string - она сразу та что нужна, wchar_t *

Старшие товарищи сказали нуно char[] передавать в вызов WinAPI. Вроде это по феншую требуется.

 
Vladimir Karputov:

Я же несколько раз уточнил - нужно передавать массив char. Вы же используете string. Нужно чтобы работало с массивом char

во-первых не char, а ushort если работа с юникодом, а она с юникодом.

во-вторых со стрингом отлично работает. массив чаров можно отлично преобразовать в стринг

Vladimir Karputov:

Старшие товарищи сказали нуно char[] передавать в вызов WinAPI. Вроде это по феншую требуется.

значит старшие товарищи нубы.
 
Vladimir Karputov:

Страница Visual Studio - три варианта:


что выбрать?

Comunity.

но можно брать и не от Microsoft - студия она конечно хороша, но интерфейс и отношения с проектами может вызвать диссонанс для новичка при переходе с MQL

CodeBlocks например, он визуально более похож..или NetBeans

 
Vladimir Karputov:

Старшие товарищи сказали нуно char[] передавать в вызов WinAPI. Вроде это по феншую требуется.

успехов старшим товарищам :-)
 

В общем выбрал редактор:


теперь буду учится как посмотреть размер структуры, да и вообще где там в редакторе справка ...

 
Vladimir Karputov:

В общем выбрал редактор:


теперь буду учится как посмотреть размер структуры, да и вообще где там в редакторе справка ...

это страница про аниме ? :-)

 
Можно онлайн скомпилировать и запустить небольшие тесты, например здесь http://rextester.com/l/c_online_compiler_visual, правда что-то не работает сейчас. Принять во внимание битность cout << sizeof(int *);
compile visual studio c online
  • rextester.com
compile c visual studio online
 
pavlick_:
Можно онлайн скомпилировать и запустить небольшие тесты, например здесь http://rextester.com/l/c_online_compiler_visual, правда что-то не работает сейчас. Принять во внимание битность cout << sizeof(int *);

Снёс редактор:


ни справки, ни описания. Мрак.


 

Попробуем студию:


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