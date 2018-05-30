WinAPI -> MQL5 x64 - страница 5
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Нет, ничего лишнего, кроме MQL5 на компьютере не стоит.
А вот, то что я передаю неправильное количество байт в
я понимаю. Вот только до сих пор не ясно, сколько же нужно передавать.
на вскидку :
int CreateDirectoryW(const string path, long shouldByZero);
не нужны подозрительные & [] и передавать сразу строку string - она сразу та что нужна, wchar_t *
на всидку :
int CreateDirectoryW(const string path, long shouldByZero);
не нужны подозрительные & [] и передавать сразу строку string - она сразу та что нужна, wchar_t *
Старшие товарищи сказали нуно char[] передавать в вызов WinAPI. Вроде это по феншую требуется.
Я же несколько раз уточнил - нужно передавать массив char. Вы же используете string. Нужно чтобы работало с массивом char
во-первых не char, а ushort если работа с юникодом, а она с юникодом.
во-вторых со стрингом отлично работает. массив чаров можно отлично преобразовать в стринг
Старшие товарищи сказали нуно char[] передавать в вызов WinAPI. Вроде это по феншую требуется.
Страница Visual Studio - три варианта:
что выбрать?
Comunity.
но можно брать и не от Microsoft - студия она конечно хороша, но интерфейс и отношения с проектами может вызвать диссонанс для новичка при переходе с MQL
CodeBlocks например, он визуально более похож..или NetBeans
Старшие товарищи сказали нуно char[] передавать в вызов WinAPI. Вроде это по феншую требуется.
В общем выбрал редактор:
теперь буду учится как посмотреть размер структуры, да и вообще где там в редакторе справка ...
В общем выбрал редактор:
теперь буду учится как посмотреть размер структуры, да и вообще где там в редакторе справка ...
это страница про аниме ? :-)
Можно онлайн скомпилировать и запустить небольшие тесты, например здесь http://rextester.com/l/c_online_compiler_visual, правда что-то не работает сейчас. Принять во внимание битность cout << sizeof(int *);
Снёс редактор:
ни справки, ни описания. Мрак.
Попробуем студию: