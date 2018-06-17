TERMINAL_PATH и TERMINAL_DATA_PATH тоже самое?

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Запустил скрипт у себя:

  Print("dataPath =", TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
  Print("path =", TerminalInfoString(TERMINAL_PATH));

Вижу:

2018.05.25 19:33:58.250 testMethod (EURUSD,M30) dataPath =F:\Soft portable\Terminals\MT_X\Alpari MT5

2018.05.25 19:33:58.250 testMethod (EURUSD,M30) path =F:\Soft portable\Terminals\MT_X\Alpari MT5

Получается что эти оба свойства идентичны. Излишество?
 
hoz:

Запустил скрипт у себя:

Вижу:

Получается что эти оба свойства идентичны. Излишество?




Мой вариант:

2018.05.25 20:14:50.429 test1(EURUSD,H1)        dataPath =C:\Users\Admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\05AFEAC001BE120E62ABEF57B0056A5B
2018.05.25 20:14:50.874 test1 (EURUSD,H1)       path =C:\Program Files\MetaTrader5
 
hoz:

Запустил скрипт у себя:

Вижу:

Получается что эти оба свойства идентичны. Излишество?
      В пути есть строчка PORTABLE. Вот ответ на ваш вопрос?
 
hoz:

Запустил скрипт у себя:

Вижу:

Получается что эти оба свойства идентичны. Излишество?

а теперь запусти НЕ в режиме /portable

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