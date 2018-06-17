TERMINAL_PATH и TERMINAL_DATA_PATH тоже самое?
hoz:
Запустил скрипт у себя:
Вижу:Получается что эти оба свойства идентичны. Излишество?
Мой вариант:
2018.05.25 20:14:50.429 test1(EURUSD,H1) dataPath =C:\Users\Admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\05AFEAC001BE120E62ABEF57B0056A5B 2018.05.25 20:14:50.874 test1 (EURUSD,H1) path =C:\Program Files\MetaTrader5
hoz:В пути есть строчка PORTABLE. Вот ответ на ваш вопрос?
Запустил скрипт у себя:
Вижу:Получается что эти оба свойства идентичны. Излишество?
hoz:
Запустил скрипт у себя:
Вижу:Получается что эти оба свойства идентичны. Излишество?
а теперь запусти НЕ в режиме /portable
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Запустил скрипт у себя:
Вижу:
2018.05.25 19:33:58.250 testMethod (EURUSD,M30) dataPath =F:\Soft portable\Terminals\MT_X\Alpari MT5
2018.05.25 19:33:58.250 testMethod (EURUSD,M30) path =F:\Soft portable\Terminals\MT_X\Alpari MT5